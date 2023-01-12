«Анатомия страсти» готовится к прощанию с Эллен Помпео в новом проморолике 19-го сезона

Телеканал ABC выпустил новый проморолик второй половины 19-го сезона мелодраматического сериала «Анатомия страсти». Видео посвящено прощанию с персонажем Мередит Грей, сыгранной Эллен Помпео, которая покинет шоу после выхода следующей серии.

В финале первой половины сезона 19-го сезона Мередит отправила электронное письмо сотрудникам Мемориальной больницы Грея Слоуна, в котором объявила о своем уходе из госпиталя. После всего, через что ей пришлось пройти за последние несколько лет, в том числе пожар в доме, доктор Грей решила, что ей пришла пора двигаться дальше и строить новую жизнь вдалеке от Сиэтла. В ролике Мередит размышляет о том, как работа в больнице помогла ей найти любовь, семью и, в конечном итоге, саму себя.

Премьера финального эпизода с участием Помпео намечена на 23 февраля. Эта серия будет посвящена последнему рабочему дню Мередит, в который коллеги устроят ей прощальный сюрприз, а Ник (Скотт Спидман) поделится мыслями о будущем их отношений. Серия получила символическое название I’ll Follow the Sun («Я пойду за солнцем»), которое намекает на то, что Мередит уходит на поиски собственного светлого будущего вне стен больницы Грея Слоана.

Хотя канал ABC до сих пор не продлил шоу на 20-й сезон, из слов его создателей известно, что после ухода Помпео главными героями станет новая группа стажеров. Кроме того, в актерском составе сериала все еще остаются два других исполнителя, исполняющих в нем роли на протяжении всех 19-ти сезонов — Шандра Уилсон (доктор Миранда Бейли) и Джеймс Пикенс — младший (доктор Ричард Уэббер).