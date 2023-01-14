Детектив Лиам Нисон разыскивает любовника роковой блондинки в трейлере нуара «Марлоу»

Киностудия Open Road Films представила дебютный трейлер нуарного ретро-детектива «Марлоу» — сотого фильма в карьере Лиама Нисона, в котором звезда боевиков сыграл персонажа бульварных романов Филипа Марлоу, придуманного писателем Рэймондом Чандлером.

Действие развернется 1930-х годах. Однажды к частному сыщику Марлоу (Нисон) обращается роковая блондинка (Дайан Крюгер), являющейся дочкой голливудской кинозвезды (Джессика Лэнг). Наследница огромного состояния обращается к сыщику за помощью, поручая найти ее бесследно исчезнувшего любовника. Обыкновенное, на первый взгляд, дело, оказывается глубокой «кроличьей норой», ведущей к некоему масштабному заговору.

Постановкой ленты занимался режиссер «Интервью с вампиром» Нил Джордан, а сценарий написал автор «Отступников» Уильям Монахэн. Сюжет основан не на оригинальном литературном цикле Чандлера, а на книге писателя-продолжателя Джона Бэнвилла «Блондинка с фингалом». Вместе с Нисоном, Крюгер и Лэнг в касте задействованы Алан Камминг, Адевале Акинойе-Агбаже, Даниэла Мелшиор, Иэн Харт и Дэнни Хьюстон.

Кинотеатральный релиз «Марлоу» намечен на 15 февраля. Российская премьера состоится 16 февраля. Прокатом займется компания «Парадиз».