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Киноафиша Новости Фильм Гая Ричи «Переводчик» с Джейком Джилленхолом получил дату релиза

Фильм Гая Ричи «Переводчик» с Джейком Джилленхолом получил дату релиза

20 января 2023 16:58
Фильм Гая Ричи «Переводчик» с Джейком Джилленхолом получил дату релиза

Также появилось фото со съемок.

Военный боевик Гая Ричи «Переводчик» с Джейком Джилленхолом обрел официальную дату премьеры — картина выйдет в свет 21 апреля этого года. Новостью о релизе поделился исполнитель ведущей роли, подкрепив ее архивным фото со съемок и цитатой:

«Снимать фильмы — это всегда благословение свыше, но редко бывает, когда работа меняет тебя и твое мировоззрение. Невероятно талантливая, добрая и трудолюбивая группа людей создала это кино, и мне не терпится поделиться им со всеми зрителями. «Переводчик» Гая Ричи. В кинотеатрах с 21 апреля».

Главный герой фильма — сержант Джон Кинли (Джилленхол). Во время службы в Афганистане военный попадет в крупную передрягу, выбраться из которой ему, рискуя всем, помогает переводчик Ахмед (Дар Салим). Вернувшись на родину, протагонист узнает, что правительство США не выдало его спасителю убежище, из-за чего Ахмед и его семья стали мишенью для местных боевиков. Чтобы помочь другу, Кинли отправляется обратно в зону военных действий.

Для плодотворного Ричи «Переводчик» (в оригинале The Covenant) станет вторым фильмом в этом году после шпионской экшен-комедии с Джейсоном Стэйтемом «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать». Ричи написал сценарий вместе с Айваном Эткинсоном и Марном Дэвисом, с которыми он работал над своими последними проектами, включая «Джентльменов». В остальной каст вошли Энтони Старр, Бобби Шофилд, Александр Людвиг, Фахим Фазли и Джейсон Вонг. За производство картины отвечают студия MGM и Amazon. Также в числе спонсоров заявлен российский онлайн-кинотеатр «Кинопоиск».

Фото: Jake Gyllenhaal
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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