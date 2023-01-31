Тест: кто ты из героев самых ожидаемых проектов Marvel 2023 года?

Как и в предыдущие 15 лет, в 2023 году Marvel вновь должен подарить нам целую плеяду новых персонажей, а также вернуть на экраны давно полюбившихся всем старожилов. Обворожительные злодеи, противоречивые антигерои и ребята не в ладах с самими собой – кого-то мы уже видели, а с кем-то нам только предстоит познакомиться. В любом случае про каждого из них все мы хоть что-то да слышали – распространять слухи и организовывать «случайные» сливы Marvel Studios умеет восхитительно. Мы выбрали собственный топ из героев грядущих проектов и теперь предлагаем тебе выяснить, в ком в течение года ты обретешь свое экранное воплощение.