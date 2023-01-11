Объявлены победители премии «Золотой глобус» 2023

Лучшим драматическим фильмом года были признаны «Фабельманы», а лучшей комедией — «Банши Инишерина».

Вчера, 10 января, в Лос-Анджелесе прошла юбилейная 80-ая торжественная церемония вручения кинопремии «Золотой глобус».

В категориях для полнометражного кино лучшим драматическим фильмом года был признан фильм «Фабельманы» Стивена Спилберга, который также получил награду за лучшую режиссуру. Картина «Банши Инишерина» Мартина Макдоны была удостоена призов «Лучший мюзикл или комедия» и «Лучший сценарий».

Лучшим киноактером года, сыгравшем в драматическом проекте, был выбран Остин Батлер («Элвис»). Лучшей драматической актрисой стала Кейт Бланшетт («Тар»). Званий лучших комедийных актеров первого плана были удостоены Колин Фаррелл («Банши Инишерина») и Мишель Йео («Все везде и сразу»). Награды лучшим исполнителям второго плана были вручены Ке Хюи Куану («Все везде и сразу») и Анджеле Бассетт («Черная Пантера: Ваканда навеки»).

Лучшей анимационной картиной стал «Пиноккио Гильермо дель Торо». Приза за лучший фильм на иностранный фильм была удостоена аргентинская историческая драма «Аргентина, 1985». Приз за лучший саундтрек достался автору музыки к фильму «Вавилон» Джастину Гурвицу.

В сериальных категориях главного приза за лучшие драматическое шоу был удостоен «Дом Дракона», обошедший в этой номинации таких серьезных конкурентов, как «Корона», «Озарк», «Разделение» и «Лучше звоните Солу». Лучшим комедийным/музыкальным сериалом года была признана «Начальная школа «Эбботт». Лучшими драматическими актером и актрисой на телевидении стали Кевин Костнер («Йеллоустоун») и Зендея («Эйфория»). Лучшими комедийными исполнителями были выбраны Кинта Брансон («Начальная школа «Эбботт») и Джереми Аллен Уайт («Медведь»). Лучшие телевизионные актеры второго плана — Тайлер Джеймс Уильямс («Начальная школа «Эбботт») и Джулия Гарнер («Озарк»).

Лучшим мини-сериалом/антологией стал «Белый лотос». Аманда Сайфред («Выбывшая») и Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера») получили призы как лучшие актеры в мини-сериале/антологии.