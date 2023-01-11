Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Турбозавры. Зимние приключения" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Объявлены победители премии «Золотой глобус» 2023

Объявлены победители премии «Золотой глобус» 2023

11 января 2023 10:35
Объявлены победители премии «Золотой глобус» 2023

Лучшим драматическим фильмом года были признаны «Фабельманы», а лучшей комедией — «Банши Инишерина».

Вчера, 10 января, в Лос-Анджелесе прошла юбилейная 80-ая торжественная церемония вручения кинопремии «Золотой глобус».

В категориях для полнометражного кино лучшим драматическим фильмом года был признан фильм «Фабельманы» Стивена Спилберга, который также получил награду за лучшую режиссуру. Картина «Банши Инишерина» Мартина Макдоны была удостоена призов «Лучший мюзикл или комедия» и «Лучший сценарий».

Лучшим киноактером года, сыгравшем в драматическом проекте, был выбран Остин Батлер («Элвис»). Лучшей драматической актрисой стала Кейт Бланшетт («Тар»). Званий лучших комедийных актеров первого плана были удостоены Колин Фаррелл («Банши Инишерина») и Мишель Йео («Все везде и сразу»). Награды лучшим исполнителям второго плана были вручены Ке Хюи Куану («Все везде и сразу») и Анджеле Бассетт («Черная Пантера: Ваканда навеки»).

Лучшей анимационной картиной стал «Пиноккио Гильермо дель Торо». Приза за лучший фильм на иностранный фильм была удостоена аргентинская историческая драма «Аргентина, 1985». Приз за лучший саундтрек достался автору музыки к фильму «Вавилон» Джастину Гурвицу.

В сериальных категориях главного приза за лучшие драматическое шоу был удостоен «Дом Дракона», обошедший в этой номинации таких серьезных конкурентов, как «Корона», «Озарк», «Разделение» и «Лучше звоните Солу». Лучшим комедийным/музыкальным сериалом года была признана «Начальная школа «Эбботт». Лучшими драматическими актером и актрисой на телевидении стали Кевин Костнер («Йеллоустоун») и Зендея («Эйфория»). Лучшими комедийными исполнителями были выбраны Кинта Брансон («Начальная школа «Эбботт») и Джереми Аллен Уайт («Медведь»). Лучшие телевизионные актеры второго плана — Тайлер Джеймс Уильямс («Начальная школа «Эбботт») и Джулия Гарнер («Озарк»).

Лучшим мини-сериалом/антологией стал «Белый лотос». Аманда Сайфред («Выбывшая») и Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера») получили призы как лучшие актеры в мини-сериале/антологии.

Фото: Getty Images
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Тест: кто ты из «Операции «Фортуна»? Тест: кто ты из «Операции «Фортуна»? Читать далее 9 января 2023
Эдгар По, Джейн Остин и Шекспир: 8 фильмов об известных писателях Эдгар По, Джейн Остин и Шекспир: 8 фильмов об известных писателях Читать далее 6 января 2023
«Чужой» и другие гости из космоса: 10 фильмов ужасов о пришельцах «Чужой» и другие гости из космоса: 10 фильмов ужасов о пришельцах Читать далее 10 января 2023
Дикий, дикий Кейдж: Киноафиша приглашает на показ вестерна «Отзвуки прошлого» Дикий, дикий Кейдж: Киноафиша приглашает на показ вестерна «Отзвуки прошлого» Читать далее 10 января 2023
Новинка от Гая Ричи и «Моя пиратская свадьба»: 5 классных комедийных боевиков, которые выйдут в этом году Новинка от Гая Ричи и «Моя пиратская свадьба»: 5 классных комедийных боевиков, которые выйдут в этом году Читать далее 11 января 2023
Звезда «Операции «Фортуна»: 10 интересных фактов об Обри Плазе Звезда «Операции «Фортуна»: 10 интересных фактов об Обри Плазе Читать далее 8 января 2023
«Мы ржали каждый день, работая на площадке»: эксклюзивное интервью с Гаем Ричи и актерами «Операции «Фортуна»: Искусство побеждать» «Мы ржали каждый день, работая на площадке»: эксклюзивное интервью с Гаем Ричи и актерами «Операции «Фортуна»: Искусство побеждать» Читать далее 11 января 2023
Телепрограмма на сегодня: 7 января 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 7 января 2023 года для всех каналов Читать далее 7 января 2023
Практическая магия: 10 новых фильмов и сериалов о ведьмах Практическая магия: 10 новых фильмов и сериалов о ведьмах Читать далее 11 января 2023
Телепрограмма на сегодня: 8 января 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 8 января 2023 года для всех каналов Читать далее 8 января 2023
Related video