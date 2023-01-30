Режиссер «Винни-Пуха: Кровь и мед» рассказал о своих источниках вдохновения

В новом интервью для SFX Рис Фрейк-Уотерфилд рассказал о том, какие источники вдохновения он использовал при создании своей хоррор-пародии на книги Алана Милна о Винни-Пухе под названием «Винни Пух: Кровь и мед».

Поскольку картина Фрейк-Уотерфилда представляет собой очень необычный взгляд на классическую историю о медвежонке Винни, он никак не мог использовать в своем фильме какие-либо элементы мультфильмов Disney. Вместо этого режиссер закономерно решил обратиться к классике хорроров:

«Основными сериями, о которых я думал, пока работал над фильмом, были «Хэллоуин», «Техасская резня бензопилой» и «Поворот не туда». Мне очень нравится «Поворот не туда». Это не такая большая франшиза, как две другие, но она занимает первое место в моем личном маленьком списке фильмов ужасов, которые я люблю всем сердцем».

Фрейк-Уотерфилд не уточнил, какие именно части этих культовых франшиз он имеет ввиду, и какой фильм из серии «Поворота не туда» является его любимейшим хоррором. Вместе с тем он добавил, что при разработке уже анонсированного ранее сиквела «Винни Пуха: Кровь и мед» он хочет опираться не на старые картины, а на более современных представителей жанра, например, дилогию «Ужасающий»:

«Скоро мы приступим к разработке сиквела. И должен сказать, что «Ужасающий 2» станет одним из ключевых ориентиров, которые я буду использовать при работе над ним. Я хочу убедиться, что смогу сделать продолжение таким же масштабным и эпическим, как создатели «Ужасающего». Я хочу попытаться продвинуться по намеченному пути еще дальше».

В России «Винни Пух: Кровь и мед» выйдет 16 февраля.