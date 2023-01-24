На стриминге выйдет документальный фильм о создании «Чебурашки»

Стриминговый сервис START анонсировал трехсерийный документальный фильм «Чебурашка. История новогоднего чуда», который посвящен истории создания сверхпопулярной семейной комедии «Чебурашка».

В картине зрители смогут увидеть, как снимался «Чебурашка», на какие хитрости пришлось идти его авторам, чтобы создать на экране сказочную атмосферу, каково им было разрабатывать фильм, главный герой которого нарисован на компьютере, а также многое другое. Кроме того, все главные звезды и специалисты, работавшие над картиной, поделятся своими мнениями о причинах его успеха и интересными историями со съемок. Например, оператор Иван Лебедев расскажет о невероятной работе художников-постановщиков и декораторов, сценарист Василий Куценко — о сложности перенесения культового персонажа советских мультфильмов на большой экран, а актриса Ольга Кузьмина — о том, как ей приходилось озвучивать милого зверька прямо на площадке.

«Чебурашка» вышел в прокат 1 января. Кроме Кузьминой («Призрак»), в основной актерский состав фильма вошли Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов и другие. Лента повествует о загадочном зверьке Чебурашке, прибывшем в Россию из далеких краев. Здесь он знакомится с Геной (Гармаш), работником дендрария маленького прибрежного городка, который вскоре становится его хорошим другом.

Всего за три недели в кинотеатрах картина смогла собрать свыше 5 млрд рублей, не только установив абсолютный рекорд по сборам на российском кинорынке, но и значительно превзойдя результаты предыдущего рекордсмена, которым являлся блокбастер «Аватар» Джеймса Кэмерона (3,516 млрд рублей).

Документальный фильм «Чебурашка. История новогоднего чуда» выйдет на START 27 января.