Дин Джарин и Грогу боророздят галактику в трейлере третьего сезона «Мандалорца»

Стриминговый сервис Disney+ представил новый трейлер долгожданного третьего сезона сериала «Мандалорец». К своим ролям в продолжении шоу вернулись Педро Паскаль («Одни из нас»), Кэти Сакхофф («Звездный крейсер Галактика»), Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие»), Пол Ли («В одну сторону»), Карл Уэзерс («Рокки») и другие.

Главные герои — все тот же мандолорский воин Дин Джарин (Педро Паскаль) и его маленький чувствительный к Силе подопечный Грогу. В ролике подтверждается, что в будущих сериях дуэт отправится на Мандалор, чтобы воссоединиться с другими мандалорцами на их родной планете. Также Дин и Грогу хотят встретиться с Бо-Катан Крайз (Сакхофф), чтобы понять, что делать с темным мечом, добытым Дином в честной схватке в Гидеоном (Эспозито) и давшем ему право управлять Мандалором. Кроме того, в трейлере показано, как герой получает предупреждение о неких страшных грядущих событиях от капитана Карсона Тевы (Ли). В отдельных коротких кадрах также можно увидеть доктора Першинга (Омид Абтахи), судью Неварро Грифа Карга (Уэзерс) и механика Пели Мотто (Эми Седарис).

Режиссерами третьего сезона выступают сам Уэзерс, Рик Фамуйива («Слушание»), Рэйчел Моррисон («Кайфтаун»), Ли Айзек Чун («Минари»), Питер Рэмзи («Человек-паук: Через вселенные») и Брайс Даллас Ховард («Книга бобы Фетта»).

Премьера новых серий «Мандалорца» состоится 1 марта.