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Киноафиша Новости Сборы «Чебурашки» достигли 4 миллиардов рублей

Сборы «Чебурашки» достигли 4 миллиардов рублей

16 января 2023 10:05
Сборы «Чебурашки» достигли 4 миллиардов рублей

Фильм продолжает укреплять свое лидерство в качестве самого кассового фильма в истории российского проката.

По сообщению агентства ТАСС, сборы комедийного фильма «Чебурашка» достигли отметки в 4 млрд рублей.

В своей заметке журналисты издания сослались на данные интернет-портала ЕАИС, согласно которым на данный момент фильм заработал уже более 4,148 млрд рублей. Таким образом, картина закрепила свое лидерство не только в качестве самой кассовой отечественной ленты, но и в качестве самого кассового проекта за всю историю российского проката. Второй и третьей самыми успешными картинами в истории отечественного проката являются первая часть «Аватара» Джеймса Кэмерона (3,5 млрд рублей) и «Холоп» Клима Шипенко (2,8 млрд рублей).

Премьера «Чебурашки» состоялась 1 января. Главные роли в фильме исполнили Сергей Гармаш («Беспредел»), Ольга Кузьмина («Сибирь. Монамур»), Полина Максимова («Жизнь по вызову»), Федор Добронравов («Жили-были») и Сергей Лавыгин («Жажда»).

Картина повествует о работнике дендрария небольшого солнечного городка Гене (Гармаш). Однажды он случайно находит в саду загадочного зверька Чебурашку (озвучен Кузьминой), прибывшего в Россию из далекой апельсиновой страны.

«Чебурашка» смог стать настоящим зрительским хитом, получив невероятные сборы и достаточно высокие оценки на различных онлайн-ресурсах (9.3 баллов на «Киноафише», 7.8 баллов на «Кинпоиске»).

Фото: Yellow, Black & White
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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