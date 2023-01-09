Рэпер 50 Cent анонсировал сериал о жизни Эминема на основе «8 мили»

Рэпер 50 Cent заявил о том, что занимается производством сериала о жизни и творчестве Эминема, основанном на биографическом фильме «8 миля». Во время разговора с ведущим радиопередачи Big Boy’s Neighborhood, посвященного отношениям с музыканта с Эминемом и их совместному выступлению на Супербоуле LVI в 2022 году, 50 Cent сказал:

«Я собираюсь преобразовать «8 милю» в телевизионный формат. Мы уже запустили разработку. Это будет большой проект. Я работаю. Я не сомневаюсь в том, что мы делаем».

Заявление рэпера стало неожиданностью для ведущего подкаста, поскольку всего за несколько дней до этого актер Мекхай Файфер, исполнивший одну из главных ролей в «8 миле», раскритиковал идею создания продолжения картины:

«Иногда лучше оставить все как есть. Поле того, как фильм становится классикой, возвращаться к нему больше незачем. Сиквел мог бы быть интересным проектом, но я бы отказался от участия в его съемках, и я уверен, что Эминем поступил бы так же».

Однако 50 Cent не согласился со словами Файфера:

«Я думаю, что мы должны сделать этот сериал, чтобы отдать дань уважения творчеству Эминема. Для меня важно, чтобы все поняли его наследие».

Также музыкант заверил, что Эминем знает о его планах создать сериал по «8 миле».