Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Одни на каникулах" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Рэпер 50 Cent анонсировал сериал о жизни Эминема на основе «8 мили»

Рэпер 50 Cent анонсировал сериал о жизни Эминема на основе «8 мили»

9 января 2023 10:19
Рэпер 50 Cent анонсировал сериал о жизни Эминема на основе «8 мили»

Ранее один из главных актеров оригинального фильма раскритиковал идею создания продолжения.

Рэпер 50 Cent заявил о том, что занимается производством сериала о жизни и творчестве Эминема, основанном на биографическом фильме «8 миля». Во время разговора с ведущим радиопередачи Big Boy’s Neighborhood, посвященного отношениям с музыканта с Эминемом и их совместному выступлению на Супербоуле LVI в 2022 году, 50 Cent сказал:

«Я собираюсь преобразовать «8 милю» в телевизионный формат. Мы уже запустили разработку. Это будет большой проект. Я работаю. Я не сомневаюсь в том, что мы делаем».

Заявление рэпера стало неожиданностью для ведущего подкаста, поскольку всего за несколько дней до этого актер Мекхай Файфер, исполнивший одну из главных ролей в «8 миле», раскритиковал идею создания продолжения картины:

«Иногда лучше оставить все как есть. Поле того, как фильм становится классикой, возвращаться к нему больше незачем. Сиквел мог бы быть интересным проектом, но я бы отказался от участия в его съемках, и я уверен, что Эминем поступил бы так же».

Однако 50 Cent не согласился со словами Файфера:

«Я думаю, что мы должны сделать этот сериал, чтобы отдать дань уважения творчеству Эминема. Для меня важно, чтобы все поняли его наследие».

Также музыкант заверил, что Эминем знает о его планах создать сериал по «8 миле».

Фото: Getty Images/Universal
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Звезда «Операции «Фортуна»: 10 интересных фактов об Обри Плазе Звезда «Операции «Фортуна»: 10 интересных фактов об Обри Плазе Читать далее 8 января 2023
Телепрограмма на сегодня: 6 января 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 6 января 2023 года для всех каналов Читать далее 6 января 2023
Телепрограмма на сегодня: 8 января 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 8 января 2023 года для всех каналов Читать далее 8 января 2023
Телепрограмма на сегодня: 7 января 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 7 января 2023 года для всех каналов Читать далее 7 января 2023
5 фильмов Marvel, которые выйдут в 2023 году 5 фильмов Marvel, которые выйдут в 2023 году Читать далее 5 января 2023
Тест: кто ты из «Операции «Фортуна»? Тест: кто ты из «Операции «Фортуна»? Читать далее 9 января 2023
Эдгар По, Джейн Остин и Шекспир: 8 фильмов об известных писателях Эдгар По, Джейн Остин и Шекспир: 8 фильмов об известных писателях Читать далее 6 января 2023
Дикий, дикий Кейдж: Киноафиша приглашает на показ вестерна «Отзвуки прошлого» Дикий, дикий Кейдж: Киноафиша приглашает на показ вестерна «Отзвуки прошлого» Читать далее 10 января 2023
«Чужой» и другие гости из космоса: 10 фильмов ужасов о пришельцах «Чужой» и другие гости из космоса: 10 фильмов ужасов о пришельцах Читать далее 10 января 2023
Последствия буллинга: 8 знаменитостей, над которыми издевались в школе Последствия буллинга: 8 знаменитостей, над которыми издевались в школе Читать далее 5 января 2023
Related video