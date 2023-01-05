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Киноафиша Новости Кристоф Вальц предоставляет особые менеджерские услуги в тизере сериала «Консультант»

Кристоф Вальц предоставляет особые менеджерские услуги в тизере сериала «Консультант»

5 января 2023 12:02
Кристоф Вальц предоставляет особые менеджерские услуги в тизере сериала «Консультант»

Комедийный триллер про злобного босса также обрел дату премьеры на Amazon.

Стриминговый сервис Amazon Prime Video представил дебютный тизер сериала «Консультант» (The Consultant), ведущую роль в котором сыграл обладатель двух премий «Оскар» Кристоф Вальц. В представленном ролике огласили официальную дату премьеры проекта — все восемь эпизодов выйдут на стриминге 24 февраля.

В многосерийном триллере с элементами черной комедии расскажут историю взаимоотношений эксцентричного босса с новыми подчиненными. Центральный персонаж — Регус Патофф (Вальц), честолюбивый бизнес-консультант, которого разработчик видеоигр CompWare нанимает для устранения проблем после крупного провала. Компания переживает суровые времена, поэтому внутри необходимо организовать кардинальные перемены. С появлением требовательного начальника в коллективе быстро появляется напряженность, а в дальнейшем он постепенно начинает интересоваться не только рабочими моментами, но и вторгаться в личную жизнь сотрудников.

В основу проекта лег одноименный роман Бентли Литтла 2015 года. В качестве шураннера, сценариста и исполнительного продюсера выступает Тони Басгэллоп («Дом с прислугой»). Пилотный эпизод шоу поставил режиссер мини-сериала «Ванда/Вижн» Мэтт Шекман. В остальной актерский состав вошли Нат Вулф, Бриттани О’Грэйди, Эйми Карреро, Слоун Эйвери, Стефани Эстес, Сидни Мэй Диас и Майкл С. Ваккаро.

Фото: Amazon Prime Video
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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