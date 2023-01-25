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Киноафиша Новости Режиссер фильма «Сознавайтесь, Флетч» работает над сценарием сиквела

Режиссер фильма «Сознавайтесь, Флетч» работает над сценарием сиквела

25 января 2023 16:05
Режиссер фильма «Сознавайтесь, Флетч» работает над сценарием сиквела

Детективная комедия с Джоном Хэммом была тепло встречена критиками, но в прокате успеха не добилась.

Прошлый год ознаменовался возвращением еще одного культового персонажа — на экраны вернулся журналист Ирвин Флетчер, но сыграл его не Чеви Чейз, а Джон Хэмм. Авантюрная комедия «Сознавайтесь, Флетч», основанная на второй книге из литературной серии Грегори Макдональда, была тепло встречена критиками и зрителями. Несмотря на положительный прием со стороны прессы, в кинотеатрах фильм практически ничего не заработал, так вышел в ограниченный прокат и на стриминге.

Покрыла ли лента свой скромный $20-миллионный бюджет благодаря домашним просмотрам, известно лишь студии, но на продолжение надежда все-таки есть. Как бы там ни было, идея сиквела не отпускает режиссера Грега Моттолу, который уже даже работает над сценарием. Накануне постановщик сообщил в своем микроблоге, что в данный момент занимается адаптацией следующей главы приключений опального киногероя, но гарантий того, что ленту в итоге одобрят, он не дает.

Моттола хочет экранизировать роман «Жребий Флетча» (Fletch’s Fortune), впервые опубликованный в 1978 году — это третья книга серии. В оригинале протагонист оказывается на крючке ФБР из-за уклонения от налогов, поэтому ему предлагают либо отправиться в тюрьму, либо помочь им в одном запутанном деле. Будучи под надзором правительственных агентов, журналист отправляется в командировку на поиски обличительной информации о скандально известном газетном магнате, однако последнего находят мертвым. Дальше герою приходится заниматься поисками убийцы, но круг подозреваемых расширяется до неимоверных масштабов, поэтому Флетчу остается надеяться лишь на свою смекалку.

Фото: Miramax
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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