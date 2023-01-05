5 фильмов Marvel, которые выйдут в 2023 году

Мировая премьера: 17 февраля

Наконец-то новинка от Marvel Studios выглядит весьма многообещающе: следовавшая в неопределенном направлении последние несколько проектов вселенная наконец-то обзавелась злодеем калибра Таноса, а значит, и новым курсом. Давно пора – «Квантомания» кладет начало новой, пятой фазе франшизы, которая, если повезет, вытащит MCU из трясины, в которую ее загнали.

Режиссером фильма все так же выступает Пейтон Рид, а сценарий написал один из авторов «Рика и Морти» Джефф Лавнесс. Спустя восемь лет после выхода «Человека-муравья» и бесконечных обсуждений квантового измерения зрителей наконец-то перенесут туда вместе с Пимами и Лэнгами. Оказывается, это не просто бесконечная пустыня, а целый город, причем технически продвинутый, и не последнюю роль в нем играет Канг Завоеватель. Согласно слитому осенью в сеть сюжету, у Джанет ван Дайн с Кангом в прошлом были, мягко говоря, разногласия, и теперь он намерен отомстить ей, захватив ее родную вселенную.

Верить этому или нет, решайте сами, но ждать этого фильма точно стоит хотя бы ради Канга – редкого для MCU обаятельного и, что важнее, не посредственного злодея. Все-таки не зря Джонатан Мэйджерс украл фанатские сердечки за считаные минуты своего экранного времени в «Локи».

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Мировая премьера: 5 мая

Последнее приключение Стражей Галактики должно стать лебединой песней не только для этой команды в том виде, в котором мы ее знаем, но и для Джеймса Ганна – режиссер, увы, прощается с MCU. Это одна из причин, по которым триквел «Стражей Галактики», похоже, окажется одним из самых трогательных и проникновенных фильмов не только в новой фазе, но и во всей киновселенной, ведь тут сойдется все: уход Ганна, прощание с оригинальным составом Стражей и уже обещанная смерть одного из главных героев. И хотя в новом фильме появятся два многообещающих персонажа – ожидаемый с 2017 года Адам Уорлок и Высший эволюционер, – нам все-таки придется запастись платочками, чтобы утереть одинокую слезу. О сюжете новых «Стражей» по-прежнему толком ничего не известно, кроме некоторых деталей: триквел наконец-то обратится к прошлому Ракеты, а Гамора вернется в роли лидера Опустошителей. Что гораздо важнее, впервые за историю этой франшизы один из ее фильмов будет существовать не как бы обособленно от киновселенной, а станет флагманом ее будущего в космическом пространстве.

Стражи Галактики – 3

Мировая премьера: 2 июня

Каких-то пять лет – и вот мы дождались продолжения истории Майлза Моралеса в бесконечных вселенных бесконечных вариаций Человека-паука. Эта франшиза, конечно, не имеет никакого отношения к MCU, и Marvel Studios не приложила к ней руку – все это творение Sony, – но кто знает, как сложится будущее: волокита с мультивселенной продолжается, да и ходят слухи, что в этой анимационной франшизе может в том или ином виде засветиться святая троица из Тома Холланда, Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра.

Делиться подобными спекуляциями, может быть, немножко подло, но что еще остается, когда никакой конкретики о фильме практически нет? Известно лишь, что на этот раз действие развернется во вселенной Гвен, а не Майлза, главным злодеем станет Пятно, которого озвучит Джейсон Шварцман, а к касту присоединятся альтернативные версии Паучка: Человек-паук 2099 (Оскар Айзек), Женщина-паук (Исса Рэй) и Паук-панк (Дэниэл Калуя). Изначально студия планировала просто сделать сиквел, но позднее было принято решение разделить его на два фильма, так что можно сразу начинать ждать триквел, намеченный на 2024 год.

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Человек-паук: Через вселенные – 2

Мировая премьера: 28 июля

«Марвелы» необычны тем, что станут первым примером того, как проект MCU становится сиквелом и полнометражного фильма, и сериала – это будет одновременно продолжение «Капитана Марвел», «Мисс Марвел» и «Ванды/Вижна». Бразды правления в этом фильме на себя возьмут три героини: Кэрол Дэнверс, Камала Хан и Моника Рамбо. По правде сказать, сочетание может оказаться не самым удачным, учитывая некоторую неприязнь фанатов к первой и холодность, с которой они восприняли сериал о второй.

Удастся ли Marvel Studios связать аж три части киновселенной – вопрос времени, хотя с командой, нанятой Marvel Studios, у фильма есть все шансы на то, чтобы как минимум не ударить в грязь лицом: написала «Марвелов» работавшая над «Вандой/Вижном» Меган Макдоннел, а срежиссировала их Ниа ДаКоста, наиболее известная по «Кэндмену». В остальном о фильме ничего не известно, кроме того, что на экраны вновь вернется старожил киновселенной Ник Фьюри, а в пока еще не известной злодейской роли появится Зави Эштон.

Мисс Марвел

Мировая премьера: 6 октября

О последней кинопремьере от Marvel в 2023 году известно невероятно мало, хотя проект уже находится на стадии постпродакшена: выйдет он в октябре, сосредоточится на враге Человека-паука Крэйвене-охотнике, а сыграет его Аарон Тейлор-Джонсон. А еще этот злодей был в разное время нарасхват у самых разных режиссеров и сценаристов.

Впервые разговор о его появлении завел Сэм Рэйми, когда еще была надежда на создание четвертого фильма о Паучке с Тоби Магуайром. Затем Райан Куглер хотел внедрить Крейвена в «Черную пантеру», пока не узнал о том, что Marvel Studios не имеет на персонажа прав. Режиссер трилогии о Человеке-пауке с Томом Холландом Джон Уоттс предлагал студии сделать его ключевым персонажем триквела, но этой идее предпочли вариант с мультивселенной. И вот спустя пять лет после того, как Sony наняла первого сценариста фильма – Ричарда Уэнка («Механик», «Великий уравнитель»), – он все-таки доберется до кинотеатров.

Как Тейлор-Джонсон решился снова ступить на территорию супергеройского кино после того, как безалаберно обошлась с его Ртутью Marvel Studios, – кто знает. Может, дело в в злодейской роли, а может, в том, что в сольнике ему не придется делить экран с уже полюбившимися всем героями. Тем не менее коллеги по фильму у актера серьезные: тут и Рассел Кроу, и Алессандро Нивола, и Ариана ДеБос. Хочется верить, что после чудовищных «Венома-2» и «Морбиуса» у Sony получится создать хотя бы один удачный злодейский сольник. Особенно впечатляюще это будет, если студии удастся преуспеть даже без участия Тома Холланда, который якобы уже обсуждал с продюсером «Крэйвена-охотника» свое камео.