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Киноафиша Новости Пользователи «Кинопоиска» в шутку ставят максимальный балл новому боевику Александра Невского

Пользователи «Кинопоиска» в шутку ставят максимальный балл новому боевику Александра Невского

26 января 2023 10:57
Пользователи «Кинопоиска» в шутку ставят максимальный балл новому боевику Александра Невского

Картина на некоторое время попала в топ-250 лучших фильмов по версии ресурса.

Пользователи русскоязычного сегмента интернета запустили флешмоб, в рамках которого начали ставить наивысшие оценки вестерну «Нападение на Рио Браво» — это новый фильм звезды боевиков Александра Невского.

Как передает DTF, картина имела среднюю оценку в 9.3 балла на «Кинопоиске» на основе 8462 оценок. Кроме того, «Нападение на Рио Браво» занимал 219 место в рейтинге 250 лучших фильмов по мнению пользователей сайта. Однако на данный момент большая часть оценок с сайта пропала, так что общий рейтинг «Нападения на Рио Браво» формируется из небольшого количества оценок. Очевидно, модераторы «Кинопоиска» удалили оценки участников флешмоба, сочтя их нерелевантными.

Пользователи «Кинопоиска» в шутку ставят максимальный балл новому боевику Александра Невского

Помимо самого Невского («Разборка в Маниле»), главные роли в вестерне исполнили Оливье Грюнер («Китайский городовой»), Джо Корнет («Ночь сделки») и Маттиас Хьюз («Смерть в прерии»).

Действие фильма разворачивается в 1873 году в небольшом приграничном городке на востоке Техаса. Главный герой — Иван Турчанинов, бывший полковник лейб-гвардии Российской империи, ныне ставший маршалом округа и местным шерифом. По сюжету, защитнику правопорядка приходится столкнуться с жестокой бандой головорезов, известной как «Адские гончие».

Фото: Hollywood Storm
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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