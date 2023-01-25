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Киноафиша Новости Работа над байопиком о Мадонне остановлена

Работа над байопиком о Мадонне остановлена

25 января 2023 11:22
Работа над байопиком о Мадонне остановлена

Вместо съемок фильма певица отправится в новое мировое турне.

Биографический фильм Universal Pictures о Мадонне, над которым певица лично работала на протяжении нескольких лет, поставлен на безвременную паузу. Согласно эксклюзиву издания Variety, проект заморозили из-за масштабного гастрольного тура поп-иконы.

Официального объявления от студии пока не прозвучало, но инсайдеры сообщают, что сейчас приоритетом Мадонны является мировое турне. Впрочем, в обозримом будущем она рассчитывает вернуться к разработке байопика.

На ведущую роль после изнурительного кастинга еще в июне утвердили звезду сериала «Озарк» Джулию Гарнер. В кастинге, продлившимся не один месяц, принимали участие Флоренс Пью («Черная Вдова»), Алекса Деми («Эйфория»), Одесса Янг («Противостояние»), Эмма Лэрд («Мэр Кингстауна»), а также певицы Биби Рекса и Скай Феррейра.

Предстоящий фильм должен стать отражением творческого и жизненного пути легендарной певицы. Над сценарием вместе с Мадонной трудились в разное время обладательница премии «Оскар» Диабло Коуди и автор «Девушки в поезде» Эрин Крессида Уилсон. Для самой Мадонны фильм должен был стать третьим полнометражным режиссерским проектом после картин «Грязь и мудрость» (2008) и «МЫ. Верим в любовь» (2011). Исполнительным продюсером байопика выступает Эми Паскаль («Человек-паук: Нет пути домой»).

Фото: AP Photo
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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