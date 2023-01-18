Сериал «Джинни и Джорджия» вторую неделю подряд возглавляет рейтинг Netflix

Второй сезон семенной драмы «Джинни и Джорджия» второй раз подряд возглавил недельный рейтинг популярнейших англоязычных проектов Netflix.

Продолжение шоу вышло по стриминговом сервисе 5 января и за первую неполную неделю трансляции (2-8 января) набрало 180 млн часов просмотров. На второй неделе показов (9-15 января) сериал показал чуть более скромные результаты, но все равно удержал лидерские позиции в топе, набрав 162 млн часов просмотров.

Примечательно, что первый сезон «Джинни и Джорджии» также попал в последний недельный топ Netflix: он собрал 62 млн часов просмотров за неделю и занял второе место в списке. Третье место ожидаемо досталось прошлогоднему хиту «Уэнсдэй». За обозначенные семь дней шоу вновь показало впечатляющие результаты по просмотрам, набрав 57 млн часов просмотров.

Последующее места в рейтинге по порядку заняли следующие проекты: второй сезон «Викингов: Вальхалла» (55 млн часов просмотров), мини-сериал «Калейдоскоп» (46 млн часов), первый сезон «Викингов: Вальхалла» (25,5 млн часов), третий сезон «Эмили в Париже» (25 млн часов), первый сезон «Нового Амстердама» (18 млн часов), одиннадцатый сезон «Ходячих мертвецов» (17 млн часов) и первый сезон «Рекрута» (13 млн часов).

В рейтинге популярнейших англоязычных фильмов сервиса первое место занял детектив «Всевидящее око» Скотта Купера (39 млн часов). Популярнейший неанглоязычной полнометражной картиной недели стала аргентинская драма Noise («Шум») Наталии Беристен (7 млн часов), а популярнейшим неанглоязычным сериалом — третий сезон мексиканского триллера «Королева юга» (51 млн часов).