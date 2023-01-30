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Киноафиша Новости Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер расследуют похищение в трейлере сиквела «Убийства на яхте»

Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер расследуют похищение в трейлере сиквела «Убийства на яхте»

30 января 2023 17:45
Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер расследуют похищение в трейлере сиквела «Убийства на яхте»

На этот раз главные герои побывают в Париже.

Потоковый сервис Netflix представил дебютный трейлер сиквела детективной комедии «Убийство на яхте» с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером в главных ролях. Продолжение хита 2019 года выйдет в онлайн-кинотеатре 31 марта.

Спустя четыре года после раскрытия своего первого убийства, Ник (Сэндлер) и Одри Шпиц (Энистон) теперь на полную ставку работают детективами и стараются раскрутить свое частное агентство. Жизнь пары снова наполняется опасностью и приключениями, после того как их давний знакомый Махараджа (Адиль Ахтар) приглашает супругов на собственный частный остров для празднования своей свадьбы. Жениха похищают с целью выкупа прямо во время торжества, из-за чего под подозрением оказываются абсолютно все, включая гламурных гостей, родственников и даже саму невесту. Чтобы спасти богача, Шпицы вовлекаются в новую опасную авантюру, в ходе которой они побывают в Париже и проявят свои дедуктивные навыки.

Постановкой второй части занимался Джереми Гарелик («Кутеж»), заменивший режиссера первого фильма Кайла Ньюачека («Чем мы заняты в тени»). Сценарий написал автор пятого и шестого «Крика» Джеймс Вандербилт. В основной каст сиквела также вошли Марк Стронг, Джоди Тернер-Смит, Тони Голдуин, Мелани Лоран, Карлос Понсе, Энни Мумоло, Энрике Арсе, Джон Кани и Дэни Бун.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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