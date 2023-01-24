Вышел трейлер фильма ужасов «Она пришла из леса»

Кинокомпания Mainframe Pictures представила трейлер хоррора «Она пришла из леса». В фильме сыграли Кара Буоно («Очень странные дела»), Уильям Сэдлер («Билл и Тед»), Спенсер Лист («Грань») и Клэр Фоли («Синистер») и другие.

Действие картины разворачивается в последний день смены летнего лагеря Брайарбрук. Пока дети собираются домой, вожатые начинают подготовку к собственной прощальной вечеринке. Сидя у костра глубокой ночью, они в шутку решают провести ритуал, чтобы вызвать духа, известного как Кормилица Агата. Герои точно следуют правилам городской легенды о призыве призрака и по собственной неосторожности навлекают на лагерь ужасное зло. Обстановка вокруг них быстро становится кровавой и смертельно опасной, что заставляет выживших, все еще находящихся в лагере, объединиться, чтобы дать отпор духу.

В основу фильма легла одноименная короткометражка 2017 года, снятая братьями Карсоном («10 минут до полуночи») и Эриком С. («Рождество на карусели») Блумквистами, которые выступили сценаристами полнометражной версии. Эрик также является режиссером картины. Создатели описывают фильм как «пародию на слэшеры и хорроры 80-х, сочетающую в себе страшные и комедийные элементы кровавые сцены».

«Она пришла из леса» выйдет 10 февраля.