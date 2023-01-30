Эдди Мерфи готов вернуться к роли Осла из «Шрэка»

Актер считает, что студии следовало создает спин-офф о его персонаже, а не о Коте в сапогах.

Эдди Мерфи готов вернуться к роли Осла в продолжении анимационной франшизы «Шрэк» или ее спин-оффах. Об этом актер заявил в свежем интервью изданию Etalk:

«Я бы с радостью согласился снова озвучить его. Если бы продюсеры пришли ко мне с предложением сделать нового «Шрэка», я бы не раздумывал над ответом и двух секунд. Я люблю Осла».

Мерфи также отметил, что его герой не менее достоин собственного спин-оффа, чем Кот в сапогах, озвученный Антонио Бандерасом:

«Знаете, они сделали два фильма про Кота в сапогах. Но я считаю, что вместо этого им стоило выпустить фильм об Осле. Осел смешнее Кота в сапогах. Я люблю Кота, но он не такой смешной, как Осел».

Когда интервьюер предложил Мерфи воспользоваться своими связями, чтобы запустить в разработку спин-офф об Осле, актер ответил:

«Это франшиза Dreamworks Animation. Они должны захотеть это сделать. Dreamworks, если вы смотрите это интервью и хотите сделать спин-офф об Осле, просто позвоните мне. Я готов, я прямо сейчас могу пойти и озвучить его снова».

На данный момент последней картиной во вселенной «Шрэка» является недавний мультфильм «Кот в сапогах 2: Последнее желание». Лента была тепло встречена критиками и зрителями, получив от них 95% и 94% одобрения на агрегаторе Rotten Tomatoes соответственно. По последним данным, проекта собрал в мировом прокате уже свыше $334 млн, став третьим самым успешным мультфильмом со времен начала пандемии коронавируса.

Последним мультфильмом о самом зеленом огре является «Шрэк навсегда», вышедший на экраны в 2010 году. В декабре прошлого года в беседе с Deadline Бандерас намекнул на то, что в настоящее время Dreamworks работает над пятой частью «Шрэка»