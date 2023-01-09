Николас Кейдж рассказал о сюжете «Без лица 2»

О сиквеле «Без лица» пока очень мало информации, но известно, что режиссер Адам Вингард и сценарист Саймон Баррет намерены продолжить сюжетную линию оригинала, вернув на экраны персонажей Николаса Кейджа и Джона Траволты. Первый сейчас как раз занимается продвижением своего вестерна «Отзвуки прошлого». В интервью порталу Collider Кейдж намекнул на завязку предстоящей второй части — в истории будут фигурировать дети центральных героев:

«Я считаю, что «Без лица 2» по своей природе напрашивается на множество неожиданных сюжетных поворотов в режиме полной непредсказуемости. Если брать во внимание идею о том, что у Кастора и Шона есть взрослые дети, то все превратится в своеобразные трехмерные шахматы, где нас уже не двое, Джон Траволта и я, а четверо, разыгрывающих тяжелейший мачт в пинг-понг на разных уровнях. В этом есть большой потенциал. Вроде бы у нас была всего одна офисная встреча по поводу второй части, но с тех пор я ничего не слышал, поэтому сказать что-то более конкретное не могу».

Также Кейдж в положительном свете отозвался о режиссере. По словам артиста, у него с Вингардом очень похожие взгляды на кино и ему очень нравится творчество кинематографиста. В частности, Кейдж заявил, что остался под большим впечатлением от блокбастера постановщика «Годзилла против Конга» (2021).