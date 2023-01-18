Для самых внимательных: 6 любопытных отсылок в мультфильме «Кот в сапогах — 2: Последнее желание»
Подколы в сторону Disney, неожиданный оммаж на аниме и новый художественный стиль.
Несколько недель назад студия DreamWorks наконец-то представила миру вторую долгожданную часть сиквела о Коте в сапогах. Поклонники ждали выхода мультфильма очень долго — первая часть вышла на экраны еще в далеком 2011 году.
По сюжету, во время своих отвязных приключений Кот теряет 8 из 9 кошачьих жизней. Теперь у главного героя остается только одна попытка, и если он умрет, то это будет безвозвратно. И все бы ничего, но на горизонте появляется новый жуткий враг — белый волк с двумя косами. Их первая встреча в пустом баре очень пугает Кота, и он оставляет свои принципы и сбегает в приют, где начинает вести обычную размеренную кошачью жизнь. Однако в его планы на безмятежную старость вмешивается банда грабителей в лице трех медведей и Златовласки, которые собираются отправиться на поиски волшебной звезды, исполняющей желания. Только есть один маленький нюанс: карта пути к звезде есть только у грозного великана Джека Хорнера, который тоже мечтает исполнить свои желания. Кот понимает, что это его шанс на воскрешение, и вместе с уже знакомой нам Кисой Мягколапкой и его новым другом псом Перрито тоже отправляются в приключение за звездой.
Хоть «Кот в сапогах — 2: Последнее желание» вышел совсем недавно, но уже успел завоевать одобрение критиков и зрителей. Мультфильм выглядит свежо и не очень традиционно для вселенной Шрека: «Кот в сапогах — 2» переполнен всевозможными отсылками и пасхалками к другим произведениям массовой культуры.
Новый стиль рисовки
Одним из главных нововведений в мультфильме по праву можно назвать обновленный стиль анимации. Создатели решили немного уйти от суперреалистичного CGI и использовали новую технологию сочетания 3D- и 2D-графики, которая сейчас набирает большую популярность. Скорее всего, художники вдохновлялись культовыми аниме, в частности «Акирой», а также прорывным проектом от Sony «Человек-паук: Через вселенные». И вот это сочетание классических динамических сцен как будто из аниме и акварельной рисовки фона дарят нам потрясающее зрелище, которое не может не радовать.
Трофейный зал главного злодея
В момент, когда великан Джек Хорнер собирает свою дорожную сумку с волшебным оружием, мы можем заметить огромное количество пасхалок на другие фильмы и мультфильмы, в частности — компании Disney. Во-первых, сумка Джека уже отсылает нас к мультфильму «Меч в камне»: когда Мерлин собирается, он складывает свои вещи в такую же сумку. А во-вторых, все магические предметы здесь взяты из различных популярных историй. Тут и рука Мидаса из древнегреческого мифа, и корабль в бутылке, который отсылает нас одновременно и к «Пиратам Карибского моря», и к «Приключениям Тинтина», и ковер-самолет из «Аладдина», и трезубец Нептуна, и меч короля Артура, который так и стоит в камне, и волшебный посох, и зонт Мэри Поппинс. В общем-то, всего и не перечесть, так как вся трофейная комната усыпана магическими предметами.
Еще немного про аниме
В самом начале главный герой веселится на радость публике в доме местного губернатора. Вечеринка проходит очень ярко, пока в здание не врывается стража во главе с хозяином дома. Между Котом и губернатором начинается перепалка, которая заканчивается неожиданным пробуждением огромного титана. Думаем, нетрудно догадаться, что это прямая отсылка к популярному аниме «Атака титанов». Общий антураж совпадает с японским сеттингом: маленький тихий городок, за стенами которого спит монстр.
В сцене Кот в сапогах храбро сражается с гигантом и впоследствии побеждает его с помощью приема мексиканской щепки, что еще раз отсылает нас к битве Эрена Йегера с Колоссальным титаном.
Классический стеб над «Пиноккио»
В общем-то, ничего нового, DreamWorks снова проехались по истории деревянного мальчика. Во-первых, нам намекают, что главный злодей был обделен вниманием в детстве, как раз из-за успеха деревянной куклы. Во-вторых, где-то к середине фильма появляется персонаж, похожий на сверчка Джимини — верного спутника и советчика Пиноккио. В «Коте» сверчок садится на плечо Джеку Хорнеру и пытается пристрастить того к морали и вызвать у злодея муки совести. Но все бесполезно, потому что морализаторские уговоры сверчка не помогают Джеку, он просто остается злым до конца.
Неожиданный образ Смерти
Одной из самых больших похвал удостоился сюжет мультфильма. Он стал более взрослым и раскрыл в себе довольно непривычные темы. Одной из таких стала тема смерти и бережного отношения к жизни. Кот безответственно относился к себе и своей безопасности — он не задумываясь шел на риск и даже не знал, сколько жизней уже потерял. Осознание приходит к нему только тогда, когда он встречает белого волка-наемника в балахоне.
Кажется, впервые за всю историю DreamWorks мы видим настолько пугающего и жуткого персонажа, который вызывает дрожь и панику даже у самого Кота в сапогах. Белый волк преследует главного героя и не дает ему спуску нигде. Он хладнокровен, азартен и жесток и именует себя Смерть. Довольно глубинно для детского мультфильма, не правда ли?
Образ Волка-наемника туманен и не отсылает к кому-то конкретному, но можно предположить, что создатели вдохновились ведьмаком. Белая шерсть, яркие глаза, темный капюшон, да и сам образ волка связан со славянским колдуном.
Обратно в Далекое-Далекое королевство
В самом конце после финальной заставки мы видим, как Кот, Киса и Перрито угоняют корабль губернатора и отправляются за приключениями. Когда Перрито спрашивает у Кота, куда они все-таки плывут, главный герой улыбается и произносит фразу «повидаться со старыми друзьями», указывая при этом на Далекое-Далекое королевство, в котором живут Шрек, Фиона, Осел и все остальные. Можно ли назвать это намеком на новую часть «Шрека»? Наверняка сказать нельзя. Но это точно можно считать намеком на продолжение приключений Кота в сапогах.