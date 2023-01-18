Для самых внимательных: 6 любопытных отсылок в мультфильме «Кот в сапогах — 2: Последнее желание»

Несколько недель назад студия DreamWorks наконец-то представила миру вторую долгожданную часть сиквела о Коте в сапогах. Поклонники ждали выхода мультфильма очень долго — первая часть вышла на экраны еще в далеком 2011 году.

По сюжету, во время своих отвязных приключений Кот теряет 8 из 9 кошачьих жизней. Теперь у главного героя остается только одна попытка, и если он умрет, то это будет безвозвратно. И все бы ничего, но на горизонте появляется новый жуткий враг — белый волк с двумя косами. Их первая встреча в пустом баре очень пугает Кота, и он оставляет свои принципы и сбегает в приют, где начинает вести обычную размеренную кошачью жизнь. Однако в его планы на безмятежную старость вмешивается банда грабителей в лице трех медведей и Златовласки, которые собираются отправиться на поиски волшебной звезды, исполняющей желания. Только есть один маленький нюанс: карта пути к звезде есть только у грозного великана Джека Хорнера, который тоже мечтает исполнить свои желания. Кот понимает, что это его шанс на воскрешение, и вместе с уже знакомой нам Кисой Мягколапкой и его новым другом псом Перрито тоже отправляются в приключение за звездой.

Кот в сапогах — 2: Последнее желание

Хоть «Кот в сапогах — 2: Последнее желание» вышел совсем недавно, но уже успел завоевать одобрение критиков и зрителей. Мультфильм выглядит свежо и не очень традиционно для вселенной Шрека: «Кот в сапогах — 2» переполнен всевозможными отсылками и пасхалками к другим произведениям массовой культуры.

Новый стиль рисовки

Одним из главных нововведений в мультфильме по праву можно назвать обновленный стиль анимации. Создатели решили немного уйти от суперреалистичного CGI и использовали новую технологию сочетания 3D- и 2D-графики, которая сейчас набирает большую популярность. Скорее всего, художники вдохновлялись культовыми аниме, в частности «Акирой», а также прорывным проектом от Sony «Человек-паук: Через вселенные». И вот это сочетание классических динамических сцен как будто из аниме и акварельной рисовки фона дарят нам потрясающее зрелище, которое не может не радовать.

Кот в сапогах — 2: Последнее желание

Трофейный зал главного злодея

В момент, когда великан Джек Хорнер собирает свою дорожную сумку с волшебным оружием, мы можем заметить огромное количество пасхалок на другие фильмы и мультфильмы, в частности — компании Disney. Во-первых, сумка Джека уже отсылает нас к мультфильму «Меч в камне»: когда Мерлин собирается, он складывает свои вещи в такую же сумку. А во-вторых, все магические предметы здесь взяты из различных популярных историй. Тут и рука Мидаса из древнегреческого мифа, и корабль в бутылке, который отсылает нас одновременно и к «Пиратам Карибского моря», и к «Приключениям Тинтина», и ковер-самолет из «Аладдина», и трезубец Нептуна, и меч короля Артура, который так и стоит в камне, и волшебный посох, и зонт Мэри Поппинс. В общем-то, всего и не перечесть, так как вся трофейная комната усыпана магическими предметами.

Кот в сапогах — 2: Последнее желание

Еще немного про аниме

В самом начале главный герой веселится на радость публике в доме местного губернатора. Вечеринка проходит очень ярко, пока в здание не врывается стража во главе с хозяином дома. Между Котом и губернатором начинается перепалка, которая заканчивается неожиданным пробуждением огромного титана. Думаем, нетрудно догадаться, что это прямая отсылка к популярному аниме «Атака титанов». Общий антураж совпадает с японским сеттингом: маленький тихий городок, за стенами которого спит монстр.

В сцене Кот в сапогах храбро сражается с гигантом и впоследствии побеждает его с помощью приема мексиканской щепки, что еще раз отсылает нас к битве Эрена Йегера с Колоссальным титаном.

Кот в сапогах — 2: Последнее желание

Классический стеб над «Пиноккио»

В общем-то, ничего нового, DreamWorks снова проехались по истории деревянного мальчика. Во-первых, нам намекают, что главный злодей был обделен вниманием в детстве, как раз из-за успеха деревянной куклы. Во-вторых, где-то к середине фильма появляется персонаж, похожий на сверчка Джимини — верного спутника и советчика Пиноккио. В «Коте» сверчок садится на плечо Джеку Хорнеру и пытается пристрастить того к морали и вызвать у злодея муки совести. Но все бесполезно, потому что морализаторские уговоры сверчка не помогают Джеку, он просто остается злым до конца.

Кот в сапогах — 2: Последнее желание

Неожиданный образ Смерти

Одной из самых больших похвал удостоился сюжет мультфильма. Он стал более взрослым и раскрыл в себе довольно непривычные темы. Одной из таких стала тема смерти и бережного отношения к жизни. Кот безответственно относился к себе и своей безопасности — он не задумываясь шел на риск и даже не знал, сколько жизней уже потерял. Осознание приходит к нему только тогда, когда он встречает белого волка-наемника в балахоне.

Кажется, впервые за всю историю DreamWorks мы видим настолько пугающего и жуткого персонажа, который вызывает дрожь и панику даже у самого Кота в сапогах. Белый волк преследует главного героя и не дает ему спуску нигде. Он хладнокровен, азартен и жесток и именует себя Смерть. Довольно глубинно для детского мультфильма, не правда ли?

Образ Волка-наемника туманен и не отсылает к кому-то конкретному, но можно предположить, что создатели вдохновились ведьмаком. Белая шерсть, яркие глаза, темный капюшон, да и сам образ волка связан со славянским колдуном.

Кот в сапогах — 2: Последнее желание

Обратно в Далекое-Далекое королевство

В самом конце после финальной заставки мы видим, как Кот, Киса и Перрито угоняют корабль губернатора и отправляются за приключениями. Когда Перрито спрашивает у Кота, куда они все-таки плывут, главный герой улыбается и произносит фразу «повидаться со старыми друзьями», указывая при этом на Далекое-Далекое королевство, в котором живут Шрек, Фиона, Осел и все остальные. Можно ли назвать это намеком на новую часть «Шрека»? Наверняка сказать нельзя. Но это точно можно считать намеком на продолжение приключений Кота в сапогах.