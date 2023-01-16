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Киноафиша Новости Эмма Робертс и Том Эллис снимутся в комедии «Вторая жена»

Эмма Робертс и Том Эллис снимутся в комедии «Вторая жена»

16 января 2023 10:21
Эмма Робертс и Том Эллис снимутся в комедии «Вторая жена»

Создателем сериала Hulu выступит реальная супруга Эллиса.

Звезда «Люцифера» Том Эллис и Эмма Робертс («Американская история ужасов») поработают над совместным многосерийным проектом. По сведениям Deadline, дуэт готовит сериал «Вторая жена».

Будущее шоу примечательно тем, что его шоураннером и исполнительным продюсером выступает реальная жена Эллиса, Меган Оппенхаймер. Для супругов это первый совместный проект, а что касается Робертс, то ранее она сотрудничала с Оппенхаймер как продюсер над ее сериалом «Соври мне», который также вышел на Hulu.

«Вторая жена» будет мрачной комедией. В центре сюжета окажется молодая девушка из Нью-Йорка по имени Саша (Робертс), которая переживает сложный разрыв отношений. Чтобы залечить сердечную рану и начать все сначала, главная героиня перебирается в Лондон и очень быстро встречает там красивого и недавно разведенного отца Джейкоба (Эллис). Отношения между персонажами развиваются крайне стремительно. Вскоре они решают пожениться, но в какой-то момент понимают, что очень многого друг о друге еще не знают, а вскоре пара столкнется с отголосками своего прошлого.

Когда начнутся съемки «Второй жены», пока неизвестно.

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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