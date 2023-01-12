В разработке находится сериал «Хороший адвокат», который станет спин-оффом «Хорошего доктора»

По информации Variety, телеканал ABC планирует выпустить пилотную серию сериала «Хороший адвокат», который стане спин-оффом популярного шоу «Хороший доктор».

О разработке проекта было впервые объявлено в августе 2022 года. Центральные роли в нем исполняют Кеннеди МакМанн («Нэнси Дрю») и Фелисити Хаффман («Американское преступление»).

Главные герои сериала будут впервые представлены зрителям в эпизоде, который выйдет в рамках шестого сезона «Хорошего доктора» 6 марта. Синопсис этой серии гласит: «Доктор Шон Мерфи (Фредди Хаймор) отправляется на поиски адвоката, чтобы выиграть судебное разбирательство. Он решает доверить дело перспективной молодой юристке Джони ДеГрут (МакМанн), страдающей обсессивно-компульсивным расстройством».

Создатели спин-оффа призывают героиню МакМанн как «блестящую, веселую и уверенную в себе девушку-адвоката, которая устроилась в престижную юридическую фирму незадолго до того, как решилась взяться за дело Шона. Несмотря на ОКР, Джони никогда не хотела, чтобы к ней относились как-то иначе, чем к другим. Хотя симптомы заболевания сказываются на ее личной и профессиональной жизни, особое внимание Джони ко всем деталям позволяет ей смотреть на дела под совершенно неожиданными углами».

Хаффман играет Джанет Стюарт, «уважаемую юристку и партнершу юридической фирмы, обладающую острым умом. Будучи опытным специалистом, Джанет на протяжении многих лет представляла доктора Аарона Глассмана (Ричард Шифф) в разных судебных делах. Поэтому именно он решил обратиться к ней с просьбой помочь его любимому протеже. Но после того, как Шон заявил, что хочет видеть Джони в качестве своего представителя, Джанет вынуждена уступить ей дело».

Сценарий пилотной серии напишут шоураннеры «Хорошего доктора» Дэвид Шор («Доктор Хаус») и Лиз Фридман («Элементарно»). Режиссером выступит Рубен Фляйшер («Добро пожаловать в Zoмбилэнд»).