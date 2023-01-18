В дебютном эпизоде сериала «Одни из нас» есть сцены, которые отснял Кантемир Балагов

В первой серии постапокалиптического шоу «Одни из нас» все же появились сцены, снятые Кантемиром Балаговым. Об этом 31-летний российский режиссер рассказал в своих социальных сетях, отвечая на вопросы других пользователей.

По словам Балагова, примерно 40% первых 40 минут дебютной серии сериала были созданы под его руководством. Таким образом, общий хронометраж таких сцен составил приблизительно 16 минут. Режиссер также добавил к своему сообщению эмодзи автомобиля и самолета, намекая на то, что он в первую очередь имеет в виду сцену, в которой герои пытаются сбежать из города на автомобиле и в этот же момент рядом с ними терпит крушение самолет.

Балагов известен как автор драматических фильмов «Теснота» и «Дылда». Обе картины получили номинации на призы Каннского кинофестиваля. После международного признания Балагов и оператор «Тесноты» Ксения Середа получили предложение снять первый эпизод «Одних из нас». Однако в октябре 2022 Балагов сообщил, что отказался от участия в проекте из-за творческих разногласий. Середа же продолжила работу на съемках сериала.

Премьера следующего эпизода «Одних из нас» состоится 22 января.