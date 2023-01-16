В «Аватаре 3» будут представлены стихия огня и два новых племени на’ви

Джеймс Кэмерон поведал, что в будущей третьей части его научно-фантастической франшизы «Аватар» зрителям будут представлены культура, основанная на стихии огня, и сразу два новых племени на’ви. Режиссер поделился новыми подробностями о фильме в интервью Deadline, прошедшем на церемонии вручения премии Critics Choice Awards:

«Для этой картины огонь имеет большое символическое значение. Мы увидим культуру, основанную именно на этой стихии. Наверное, не стоит об этом рассказывать раньше времени».

По словам Кэмерона, в будущей картине главные герои будут куда свободнее перемещаться по просторам планеты Пандоры, чем в первых дух частях:

«В следующем фильме зрители встретятся с двумя совершенно новыми народами на’ви. Ранее мы представили им оматикайя и меткайина, а в третьей части они познакомятся сразу с двумя племенами, и перемещение по разным местам мира Пандоры станет немного более свободным».

После того, как режиссер произнес последнюю реплику, его жена Сьюзи Эмис добавила: «Для этого путешествия вам понадобится очень крепкий ремень безопасности». Кэмерон подхватил ее слова и сказал: «Мы повезем вас на ракетных санях».

«Аватар 3» выйдет на экраны 20 декабря 2024 года.