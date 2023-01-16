Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "13 изгнаний дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости В «Аватаре 3» будут представлены стихия огня и два новых племени на’ви

В «Аватаре 3» будут представлены стихия огня и два новых племени на’ви

16 января 2023 11:32
В «Аватаре 3» будут представлены стихия огня и два новых племени на’ви

Режиссер заявил, что следующая часть франшизы повезет зрителей на «ракетных санях».

Джеймс Кэмерон поведал, что в будущей третьей части его научно-фантастической франшизы «Аватар» зрителям будут представлены культура, основанная на стихии огня, и сразу два новых племени на’ви. Режиссер поделился новыми подробностями о фильме в интервью Deadline, прошедшем на церемонии вручения премии Critics Choice Awards:

«Для этой картины огонь имеет большое символическое значение. Мы увидим культуру, основанную именно на этой стихии. Наверное, не стоит об этом рассказывать раньше времени».

По словам Кэмерона, в будущей картине главные герои будут куда свободнее перемещаться по просторам планеты Пандоры, чем в первых дух частях:

«В следующем фильме зрители встретятся с двумя совершенно новыми народами на’ви. Ранее мы представили им оматикайя и меткайина, а в третьей части они познакомятся сразу с двумя племенами, и перемещение по разным местам мира Пандоры станет немного более свободным».

После того, как режиссер произнес последнюю реплику, его жена Сьюзи Эмис добавила: «Для этого путешествия вам понадобится очень крепкий ремень безопасности». Кэмерон подхватил ее слова и сказал: «Мы повезем вас на ракетных санях».

«Аватар 3» выйдет на экраны 20 декабря 2024 года.

Фото: 20th Century Studios
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Магия продолжается: 5 проектов Disney, которые выйдут в 2023 году Магия продолжается: 5 проектов Disney, которые выйдут в 2023 году Читать далее 14 января 2023
6 тонн апельсинов и строгая цветовая палитра: 10 интересных фактов о «Чебурашке» 6 тонн апельсинов и строгая цветовая палитра: 10 интересных фактов о «Чебурашке» Читать далее 16 января 2023
Выжить любой ценой: 10 фильмов и сериалов про постапокалипсис последних лет Выжить любой ценой: 10 фильмов и сериалов про постапокалипсис последних лет Читать далее 14 января 2023
«Чебурашка»: все актеры из фильма, сыгравшие главных персонажей «Чебурашка»: все актеры из фильма, сыгравшие главных персонажей Читать далее 16 января 2023
Джону Карпентеру — 75: творческий путь культового режиссера Джону Карпентеру — 75: творческий путь культового режиссера Читать далее 16 января 2023
Тест: сможешь ли ты выжить в сериале «Одни из нас»? Тест: сможешь ли ты выжить в сериале «Одни из нас»? Читать далее 15 января 2023
Телепрограмма на сегодня: 15 января 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 15 января 2023 года для всех каналов Читать далее 15 января 2023
«Одни из нас»: еще более мрачная версия жуткого мира, уничтоженного грибами «Одни из нас»: еще более мрачная версия жуткого мира, уничтоженного грибами Читать далее 16 января 2023
Элли из «Одних из нас»: 8 фильмов и сериалов с Беллой Рэмси, которые стоит посмотреть Элли из «Одних из нас»: 8 фильмов и сериалов с Беллой Рэмси, которые стоит посмотреть Читать далее 15 января 2023
Что-то пошло не так: 6 неудавшихся перезапусков и продолжений популярных сериалов Что-то пошло не так: 6 неудавшихся перезапусков и продолжений популярных сериалов Читать далее 16 января 2023
Related video