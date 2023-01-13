11-летняя девочка взрослеет телом и душой в трейлере фильма «Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет»

Режиссер «Почти семнадцать» сделала новую комедию о взрослении при участии Рэйчел Макадамс и Кэти Бейтс.

Студия Lionsgate выпустила дебютный трейлер семейной трагикомедии о взрослении «Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет», являющейся экранизацией одноименного романа Джуди Блум. Ведущие роли в ленте сыграли юная Эбби Райдер Фортсон («Человек-муравей»), Рэйчел Макадамс («Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия») и Кэти Бейтс («Американская история ужасов»).

Действие развернется в 1970-х годах. В центре сюжета окажется одиннадцатилетняя девочка Маргарет (Фортсон), которая вместе со своей религиозной семьей покидает многолюдный Нью-Йорк ради жизни в тихом пригороде Нью-Джерси. На новом месте школьница столкнется с рядом неожиданностей — на уроках она узнает неловкие подробности полового созревания, после чего вместе с одноклассницами создает свой закрытый клуб, где они вместе собираются и обсуждают свои подростковые будни.

Вместе с этим Маргарет пытается понять свою религиозную идентичность, поскольку ее мать католичка, а отец — еврей. Параллельно будет развиваться сюжетная линия с оставшейся в мегаполисе бабушкой девочки Сильвией (Бейтс) и ее мамой Барбарой (Макадамс), которая, как и дочь, пытается приспособиться к жизни в маленьком городке.

Сценарной адаптацией литературного первоисточника и режиссурой занималась Келли Фрэмон — создательница хитовой инди-комедии с Хейли Стайнфелд «Почти семнадцать». В остальной актерский состав вошли Бенни Сэфди, Эль Грэм, Вилбур Фицджералд и Симмс Мей.

«Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет» выйдет 28 апреля.