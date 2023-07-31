Меню
31 июля 2023
Нил Гейман ответил, ждать ли третий сезон «Благих знамений»
Вышел трейлер второго сезона сериала Marvel «Локи»
Фрэнсис Форд Коппола назвал «Барбигеймер» «победой кино»
«Ведьмак»: исполнительница роли Йеннифэр высказалась о замене Генри Кавилла на Лиама Хемсворта
Том Круз планирует вернуться к «актерскому» кино после ряда экшен-блокбастеров
Павел Прилучный возвращается в Москву ради мести в тизере второго сезона «Жизни по вызову»
Брэд Питт и Виола Дэвис остановили съемки своих новых фильмов, поддержав забастовки
Вышел трейлер мультфильма о приключениях Скуби-Ду и пса Супермена
Милош Бикович приезжает свататься к избалованной Аглае Тарасовой в тизере «Холопа 2»
Студия Sony отложила выпуск «Венома 3», «Крэйвена-охотника» и других блокбастеров
Общие мировые сборы «Барби» и «Оппенгеймера» приближаются к $1,2 млрд
Фильм «Байкеры» с Томом Харди, Джоди Комер и другими звездами обрел дату релиза
Критики тепло приняли мультфильм «Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром»
Тобин Белл начинает новую смертельную игру в трейлере «Пилы 10»
30 июля 2023
Жизнь после «Теда Лассо»: 7 сериалов, которые спасают от депрессии
29 июля 2023
Есть ли жизнь после книг: 10 свежих сериалов, которые пережили свой первоисточник
28 июля 2023
В сеть выложили отрывок из фильма Романа Полански «Дворец»
Билл Скарсгард готовится мстить в трейлере фэнтези-боевика «Пацан против всех»
Критики в восторге от третьего сезона «Убийств в одном здании»
Появился дублированный трейлер found footage хоррора «Паранормальные явления. Ритуальный дом»
Джордж Мартин больше не работает с HBO из-за забастовок
DC опубликовал новые кадры «Синего жука» со Сьюзен Сарандон
Netflix поделился первым трейлером анимационного сериала «Кастлвания: Ноктюрн»
75-я церемония вручения премии «Эмми» перенесена из-за забастовок
Братья Гловер напишут сценарий сериала про Лэндо Калриссиана из «Звездных войн»
Зловещий Николас Кейдж поет и танцует в отрывке из триллера «Схватка с дьяволом»
«Праведные Джемстоуны» официально продлены на четвертый сезон
«Комната убийств» с Джо Манганьелло и Сэмюэлем Л. Джексоном обрела дату премьеры
Аниме «Как поживаете?» Хаяо Миядзаки откроет 48-й кинофестиваль в Торонто
Apple представил тизер третьего сезона «Утреннего шоу»
Студия А24 объявила дату премьеры и показала первый кадр «Железного когтя»
Что смотреть на выходных: «Благие знамения», «Ведьмак» и новая «Русалочка»
27 июля 2023
Премьера российского фильма «Привет, мама!» состоится на кинофестивале в Сан-Себастьяне
Самый ненавистный актер из «Игры престолов» возвращается на экраны
Новый сезон «Благих знамений» достиг 94% на Rotten Tomatoes
Михалкова начинает слышать голоса иных цивилизаций в дебютном трейлере «Чувства Анны»
Объявлены даты проведения 33-го МКФ «Послание к человеку»
Документальный сериал о судебном разбирательстве Деппа и Херд выйдет 16 августа
Mattel не исключает, что «Барби» положила начало целой киновселенной
Цифровой релиз «Оппенгеймера» состоится в конце ноября
Собаки отправляются в эпическое приключение в новом трейлере комедии «Отвязные дворняги»
«Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром» еще не вышли в прокат, а студия уже анонсирует сиквел и сериал
Кевин Спейси продолжает очищать свое имя: суд признал актера невиновным по всем пунктам
Телеканал ТНТ продолжает возрождать старые хиты: стартовали съемки сериала «Универ. 13 лет спустя»
Лукерья Ильяшенко: «Я люблю играть антагонистов и нечисть больше, чем хороших персонажей»
Не скучайте по Ведьмаку: 5 грядущих проектов Генри Кавилла
Мэрил Стрип оказывается среди подозреваемых в трейлере третьего сезона «Убийства в одном здании»
Летняя комедия «О чем говорят незнакомцы» уже в кино
26 июля 2023
Warner Bros. перезапускает культовый мультфильм: Том будет гоняться за Джерри по улицам Сингапура
Сквозь время: начались съемки комедийного сериала «Отмороженные»
Новые кадры «Мег 2: Бездна»: Джейсон Стэйтем не дрогнет перед несколькими мегалодонами
Netflix выложил подробности о персонажах «Мятежной луны» Зака Снайдера
Медвежонок Паддингтон не испугался забастовок: в Великобритании начались съемки триквела
Брайан Крэнстон произнес пламенную речь в адрес главы Disney
Триллер «Солтберн» с Джейкобом Элорди обрел дату премьеры
Amazon Prime напомнил о лучших моментах первого сезона «Благие знамения»
Фантастическая мелодрама Лантимоса с Эммой Стоун выйдет позже из-за забастовки актеров
От создателей «Рика и Морти»: Apple TV+ представил трейлер анимационного сериала «Странная планета»
«Меч короля» с Мадсом Миккельсоном получит официальный прокат в российских кинотеатрах
Съемки нового сезона «Ведьмака» перенесли на следующий год
Советы современной Барби: мастхэв этого лета для каждой женщины
Хелен Миррен становится «железной леди» Израиля в трейлере «Голда. Судный день»
25 июля 2023
Финчер, Лантимос и Коппола: стала известна программа 80-го Венецианского кинофестиваля
Тест: угадаете ли вы всех монархов в кино?
У криминальной драмы «Белый список» появился трейлер
Объявлена программа XXXI фестиваля российского кино Выборг-2023
«Русалочку» с Холли Бейли уже можно посмотреть в сети
Крис Пайн становится чистильщиком бассейнов в своем режиссерском дебюте
Звезда «Оппенгеймера» хочет сыграть в сиквеле «Барби»
Кинофестиваль в Торонто анонсировал первые 60 фильмов программы
Дуэйн Джонсон поддержал забастовку актеров рекордной суммой
В духе «Пацанов»: Вышел red-band-трейлер сериала «Поколение "Ви"»
24 июля 2023
Грета Гервиг вошла в историю как первая женщина-режиссер, чей фильм стал самым кассовым в первый уик-энд
Актеры озвучки сравнили искусственный интеллект с ведьмой Урсулой из «Русалочки»
В России официально покажут новый фильм Вуди Аллена
Никита Ефремов становится учителем литературы в тизере сериала «Крутая перемена»
«Больше дерзости и Харлайви»: вышел трейлер четвертого сезона «Харли Квинн»
Второй сезон «Неуязвимого» от создателей «Пацанов» обрел дату премьеры
Николас Рефн объявил о первом анимационном сериале в своей карьере
Не только пираты и призраки: 8 фильмов Disney, основанных на аттракционах
«Барби» уже обогнала «Флэша» и «Форсаж 10»
Даже Квентин Тарантино не смог выбрать между «Барби» и «Оппенгеймером»
23 июля 2023
Тест: как хорошо ты помнишь заклинания из «Гарри Поттера»?
22 июля 2023
Джонни Депп, Меган Фокс, Кевин Спейси: 8 громких камбэков года
21 июля 2023
Объявлена программа XI кинофестиваля «Короче»
«Пила 10» и фильм по видеоигре Borderlands получили даты выхода в прокат
Что смотреть на выходных: «Флэш», триллер с Николь Кидман и ретрокомедия Франсуа Озона
Оборотень средней полосы, супергероика и психология: 5 вещей, из которых состоит новый сериал «Разрешите обратиться»
Амбициозный учитель попадает в провинциальную школу в трейлере фильма «Я делаю шаг»
Выход «Дюны 2» может быть отложен до 2024 года
Бри Ларсон сражается в космосе в новом трейлере «Капитана Марвел 2»
«Пацаны»: спин-офф «Поколение «Ви» обрел дату премьеры
Ким Кардашьян укачивает младенца в тизере 12-го сезона «Американской истории ужасов»
Дэвид Харбор берет под крыло молодого автогонщика в новом трейлере фильма «Гран Туризмо»
20 июля 2023
В онлайн-кинотеатре Amediateka выйдет хитовый латиноамериканский сериал «Монтекристо»
Вышел трейлер российского фильма для всей семьи «Чижик-Пыжик возвращается»
Киллер Фрэнк Грилло становится участником убийственной игры в трейлере боевика «Охота на короля»
Саймон Пегг занимается парапсихологией в трейлере фильма «Нандор Фодор и говорящий мангуст»
Дженна Ортега и Пол Радд встретятся с единорогом в новом фильме студии A24
Девушка-подросток переживает страшную метаморфозу в трейлере слэшера «Проклятое наследие»
Два разных, но качественных фильма: «Барби» и «Оппенгеймер» снискали признание критиков
Розамунд Пайк готовится к последней битве в трейлере второго сезона «Колеса времени»
Кеннет Брана расследует убийство на спиритическом сеансе в новом трейлере «Призраков в Венеции»
Завершились съемки фильма «Финист. Первый богатырь»
Надменный Павел Прилучный превращается в гастарбайтера в трейлере комедии «Вася не в себе»
В прокат выходит романтическое роуд-муви «До встречи на Венере» с Вирджинией Гарднер
В российский прокат выходит франко-алжирская драма «Король улиц»
19 июля 2023
Чему стоить поучиться у главных героинь «Великолепного века»
Мэл Гибсон предстал в образе злодея на новых кадрах из приквела «Джона Уика» об отеле «Континенталь»
Вирджиния Гарднер и ее друг прибывают к океану в отрывке из мелодрамы «До встречи на Венере»
«Барби» и «Оппенгеймеру» предсказывают стартовые мировые сборы в районе $260 млн
Остин Батлер и Колин Фаррелл претендуют на главные роли в следующем фильме Дэнни Бойла
Оксана Акиньшина исполнит главную роль в психологической драме «Неверные»
Кино и сны замещают жизнь в трейлере фильма Романа Михайлова «Отпуск в октябре»
Утки покидают родной пруд и попадают в город в трейлере мультфильма «Миграция»
Гики, фрики, злодеи: как изображают ученых в кино
18 июля 2023
Подростки из провинции идут на авантюру ради игровой приставки в трейлере «Развода по-геймерски»
Осторожно, много розового: 5 интересных фактов о том, как создавался фильм «Барби»
Стартовали съемки фэнтезийной комедии «Мальвина» с Анастасией Ивлеевой и Никитой Ефремовым
Кристофер Нолан раскритиковал студии за сведение кино к одному лишь сюжету
Сочетание хоррора и юмора: появились отзывы о фильме Disney «Особняк с привидениями»
Netflix выпустил трейлер семейного мультфильма «Царь обезьян» по мотивам китайского романа
Угрюмый учитель Пол Джаматти обретает дружбу в трейлере нового фильма Александра Пэйна
Завершились съемки сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана»
«Каждый кадр — произведение искусства»: в Японии вышел прощальный фильм Хаяо Миядзаки
Джон Дэвид Вашингтон спасает мир от взбунтовавшегося ИИ в трейлере фильма «Создатель»
17 июля 2023
Съемки «Дома Дракона» и «Дюны: Сестричество» продолжатся, несмотря на забастовку
Советский космонавт переносится из 1960-го в 2023 год в трейлере триллера «Человек ниоткуда»
Джеймс Кэмерон заявил, что не собирается снимать кино о крушении батискафа «Титан»
Виктор Добронравов спасает свою жену от влияния культа в трейлере сериала «Последователи»
Мрачный поселок пугает сущим злом в лице серийного убийцы в трейлере сериала «Замаячный»
Майкл Сера запускает путешествия во времени в трейлере сериала Стивена Содерберга «Команда Z»
«Миссия: невыполнима 7» стартовала в мировом прокате лучше всех предыдущих частей
Производство «Дэдпула 3» и других голливудских блокбастеров прервано из-за забастовки
Съемки кинокомикса «Майор Гром: Игра» подошли к концу
Умерла актриса и певица Джейн Биркин
16 июля 2023
Все мультфильмы студии Illumination: от худшего к лучшему
15 июля 2023
Как снимали фильм «Миссия невыполнима: Смертельная расплата»
14 июля 2023
Disney сократит количество контента в рамках киновселенной Marvel и «Звездных войн»
Что смотреть на выходных: «Город астероидов», новые «Трансформеры» и постапокалиптические «Чудотворцы»
Анимационная семья готовится к премьере своего шоу в тизере мультсериала «Объяснялкины»
Гильдия голливудских актеров объявила забастовку вслед за Гильдией сценаристов
13 июля 2023
«Юлий Цезарь» встречает «Бегущего по лезвию»: появились новые сведения о фильме «Мегалополис»
Студия A24 представила новый трейлер причудливой комедии «Проблемиста» с Тильдой Суинтон
Аглая Тарасова работает «талисманом» в аферах в трейлере сериала «Диагноз «Везучая»
Вышел трейлер российского анимационного блокбастера «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка»
Цифровой релиз «Миссии: невыполнима 7» состоится осенью
«Барбингеймер»: Кристофер Нолан недоволен, что его новый фильм выйдет в один день с «Барби»
KION запускает в Санкт-Петербурге летний кинотеатр «Кинодвор гостинки»
Согласно Forbes, бюджет мини-сериала Marvel «Секретное вторжение» составил свыше $200 млн
Энтони Кэрриган получил роль Метаморфо в фильме DC «Супермен: Наследие»
Кто убил мастера по прическам? Вышел трейлер фильма студии A24 «Медуза делюкс»
Шоу должно продолжаться: 8 бессмертных кинофраншиз
Киностудии отказываются от компромисса с Гильдией сценаристов, на очереди забастовка актеров
Пляжный бродяга Николас Кейдж противостоит мафии в трейлере фильма «Пенсионный план»
Качественная экранизация видеоигры: появились первые отзывы о фильме «Гран Туризмо»
Умер Милан Кундера, автор «Невыносимой легкости бытия», «Бессмертия» и других романов
«Наследники», «Одни из нас», Дженна Ортега: объявлены номинанты на «Эмми» 2023
В прокат выходит мультфильм для всей семьи «Побег из страны роботов»
12 июля 2023
Рыцарь Артур сражается за Британию в трейлере сериала «Зимний король»
Российские сборы приблизились к показателю 2019 года, но до восстановления индустрии пока далеко
Грэйс Ван Дин влюбляется в загадочного парня в трейлере триллера «Что посеешь...»
В разработку запущен новый документальный фильм о комике Энди Кауфмане
Монстр в городе: вышел тизер нового японского фильма о Годзилле
Apple TV+ готовит документальный сериал «Супермодели» с Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл
Нэйтан Филлион получил роль Зеленого фонаря в фильме «Супермен: Наследие»
Джеймс Кэмерон планирует выпустить продолжение «Алиты: Боевой ангел»
Том Круз «усердно работает» над своим фильмом, съемки которого должны пройти в космосе
Новый супергерой DC противостоит злодейке Сьюзен Сарандон в трейлере «Синего Жука»
От тру-крайма до черной комедии: 7 сериалов про маньяков 2023 года
Галактика оказывается на пороге войны в трейлере сериала «Асока»
Тимоти Шаламе создает величайший шоколадный магазин в первом трейлере «Вилли Вонки»
Сногсшибательный и захватывающий: появились первые отзывы о фильме «Оппенгеймер»
11 июля 2023
Netflix представил трейлер мелодрамы «Любовь с первого взгляда»
Рэйн Уилсон признался, что был несчастен, снимаясь в «Офисе»
Джеки Чан и Джон Сина проделывают взрывной заезд в эксклюзивном отрывке из боевика «Круче некуда»
Объявлены победители фестиваля документального контента ORIGINAL+Doc
Новый мультсериал Дэна Хармона «Крапополис» обрел дату премьеры
Появились первые кадры из хоррор-переосмысления «Золушки»
Хавьер Бардем пополнил актерский состав фильма Брэда Питта о Формуле-1
Вуди Харрельсон и Оуэн Уилсон исполнят главные роли в триллере «Губы как сахар»
KION анонсировал многосерийный детективный триллер «Замаячный» о маньяке-душителе
Как Кристофер Нолан снимал атомный взрыв: вышел новый проморолик «Оппенгеймера»
Байопик «Феррари» с Адамом Драйвером выйдет в конце года
Энтони Маки шутит и пробирается через пустошь в трейлере сериала «Скрежет металла»
Мертвецы захватывают Сеул в трейлере корейского реалити-шоу Netflix «Вселенная зомби»
Калеб Лэндри Джонс повелевает собаками в трейлере фильма Люка Бессона «Догмен»
Тест: в какой вселенной из сериала «Чудотворцы» ты бы оказался?
Смешной Райан Гослинг поет сентиментальную песню в музыкальном трейлере «Барби»
В «Дэдпуле 3» Хью Джекман наконец облачится в классический желтый костюм Росомахи
10 июля 2023
Вышел финальный трейлер «Миссии: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1»
Киноафиша представляет эксклюзивный отрывок из триллера «Кентавр» с Юрой Борисовым
Сергей Жуков и «Руки вверх продакшн» готовят комедийный сериал «Камера! Мотор!»
Хоакин Феникс завоевывает мир в первом трейлере фильма Ридли Скотта «Наполеон»
Кристофер Нолан утверждает, что в «Оппенгеймере» нет ни одного кадра с компьютерной графикой
Веселый, остроумный, восхитительный: появились первые отзывы о фильме «Барби» с Марго Робби
В Москве начались съемки комедии «Омар в большом кино»
Евгений Цыганов пишет гениальный роман в новом трейлере фильма «Мастер и Маргарита»
«Астрал: Красная дверь» успешно стартовал в прокате, оставив позади «Индиану Джонса 5»
Брэд Питт поделился подробностями своего фильма о Формуле-1
Звери отправляются в большое путешествие в трейлере мультфильма «Дозор джунглей: Кругосветка»
Дженнифер Гарнер вернется к роли Электры в «Дэдпуле 3»
Вернется ли Джек Воробей? Джонни Депп открыт к возобновлению сотрудничества с Disney
Тест: помните ли вы искрометные фразочки деда Славы из «Вампиров средней полосы»
Стартовали съемки сериала «Морозко» с Аглаей Тарасовой и Никитой Ефремовым
Наталья Земцова и Надежда Иванова гоняются за своими желаниями в трейлере фильма «Как звезды»
Снова вместе: братья Коэн работают над новым совместным фильмом
9 июля 2023
Лучшие фильмы и сериалы про покорение гор и альпинистов
8 июля 2023
6 странных профессий в кино, о существовании которых зрители не догадываются
7 июля 2023
Кинокомпания Ридли Скотта готовит документальный сериал о неудавшейся колонизации Марса
Николас Кейдж получит награду на кинофестивале Fantasia и представит свой новый фильм
На Comic-Con в Сан-Диего будут представлены «Харли Квинн» и «Черепашки-ниндзя»
Что смотреть на выходных: «Стражи Галактики. Часть 3», комедия от Адама Сэндлера и боевик с Адамом Драйвером
Фильм Луки Гуаданьино «Претенденты» во главе с Зендеей откроет Венецианский кинофестиваль
«Миссия: невыполнима 7»: Том Круз дрался с оппонентом на поезде, идущем на скорости 95 км/ч
Объявлены победители XVII кинофестиваля «Зеркало» имени Андрея Тарковского
Лили Гладстоун считает «Убийц цветочной луны» не вестерном, а «великой американской трагедией»
Анимационный сериал по комиксам «Странная планета» получил дату релиза
Объявлен обновленный актерский состав игрового фильма «Бременские музыканты»
Добрый оборотень противостоит преступности в трейлере сериала «Разрешите обратиться»
Сериал «Букины» может обойтись без Лены Полено и Толика
Таисса Фармига возвращается во вселенную «Заклятия» в трейлере «Проклятия монахини 2»
Кингсли Бен-Адир играет легенду регги в трейлере байопика «Боб Марли: Одна любовь»
6 июля 2023
Вышел новый трейлер мультфильма «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы»
Вышел трейлер индийского блокбастера «Салаар» от создателей франшизы «Золотые прииски Колара»
Режиссер фильма о Бобе Дилане с Тимоти Шаламе рассказал, что зрителей ждет необычный байопик
«Почка» и «Обоюдное согласие» включены в программу берлинского фестиваля сериалов
Начались съемки спортивной драмы о футболисте Федоре Черенкове
Марион Котийяр сыграет ведущую роль в новом фильме Люсиль Хадзихалилович
По словам Ребекки Фергюсон, «Дюна 2» на порядок превосходит первую часть
У «Джона Уика 4» изначально была другая концовка
Том Круз надеется сниматься в «Миссии: невыполнима» до 80 лет
Сигурни Уивер берет под опеку травмированную внучку в трейлере «Потерянных цветов Элис Харт»
В России выйдет мистический хоррор «Корабль призраков»
Театральный приквел «Очень странных дел»: вышел тизер спектакля «Первая тень»
Семейные пары раскрывают свои пикантные секреты в трейлере комедии «О чем говорят незнакомцы»
Голливудские актеры уже готовятся к забастовке
Эйса Баттерфилд живет и дышит сексом в трейлере финального сезона «Сексуального просвещения»
Потрясающий экшен и смысловая наполненность: появились первые отзывы о «Миссии: невыполнима 7»
Жизнь с Джей Ло: 5 новых отличных фильмов с Беном Аффлеком
Новые приключения медвежат Бриара и Брамбла: почему стоит посмотреть «Побег из страны роботов»
Сегодня в прокат выходит итальянский фильм ужасов «Пантафа — пожирательница душ»
5 июля 2023
Объявлена программа восьмого фестиваля живого кино «Кинолес»
Леонардо ДиКаприо нацеливается на черное золото индейцев в новом трейлере «Убийц цветочной луны»
Бенедикт Камбербэтч вернется к роли Доктора Стрэнджа в 2024 году
Новый фильм Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» выйдет на «Кинопоиске»
Хоррор «Реинкарнация. Новая глава» c Сарой Снук стал хитом Netflix
Канал ТНТ анонсировал возвращение семьи Букиных из ситкома «Счастливы вместе»
В Москве начались съемки семейной комедии «Найти папу» с Зоей Бербер
Вышел новый трейлер семейной сказки «Баба Яга спасает мир»
«Барби»: Грета Гервиг отказалась от компьютерной графики при изображении ступней Марго Робби
Сет Роген назвал сиквел «Полного расколбаса» «невероятно шокирующим»
Зак Снайдер рассказал, почему его фильм по «Звездным войнам» оказался нереализуемым проектом
В своей версии «Носферату» режиссер Роберт Эггерс намерен превзойти свои способности
Российские онлайн-кинотеатры воспротивились идее нелегально показывать иностранные фильмы
«Супермен: Наследие» Джеймса Ганна обойдется без раскрытия предыстории героя
К выходу готовится драматический сериал «Пальцы» о пятерых друзьях
Еще 4 проекта Marvel, которые выйдут до конца 2023 года
Добродушный британец помогает сирийской беженке в трейлере фильма Кена Лоуча «Старый дуб»
В российский прокат выйдут фильм Леоса Каракса «Парень встречает девушку» и «Дурная кровь»
Дэниэл Рэдклифф заявил, что совершенно не стремится принять участие в сериале «Гарри Поттер»
4 июля 2023
Новый московский кинотеатр «Музейный» откроется показом классического фильма «Сансет бульвар»
Серия фантастических историй: вышел трейлер фильма-антологии «Космос. Смерть. Роботы»
Саймон Пегг не видит смысла в сиквеле «Зомби по имени Шон»
Вышел трейлер четвертого сезона аниме-сериала «Темный дворецкий»
Появилась новая подборка кадров из блокбастера Зака Снайдера «Мятежная Луна»
Джей Джей Абрамс поделился обнадеживающими новостями о фильме по Hot Wheels
Съемки приквела «Ведьмака» о банде «Крысы» завершились раньше намеченного срока
Том Круз пробегает через все семь частей «Миссии: невыполнима» в новом проморолике
«Кино.Арт.Про» выпустит в российский прокат ряд ярких южнокорейских фильмов
Режиссер Чад Стахелски ответил, состоится ли «Джон Уик 5»
Вышел трейлер документального фильма об эскорт-индустрии «Жизнь по вызову. Док»
Квентин Тарантино опроверг слухи о работе над «Убить Билла 3»
Смотрите, не пропустите: 9 нашумевших фильмов первой половины 2023 года, которые уже есть в сети
Режиссер Феде Альварес завершил съемки новой части «Чужого»
Харли Квинн промышляет с Джокером в трейлере аниме «Отряд самоубийц из другого мира»
Мнения критиков и рядовых зрителей о третьем сезоне «Ведьмака» разделились
Грета Гервиг выступит режиссером двух новых фильмов по «Хроникам Нарнии»
3 июля 2023
Вышел дублированный трейлер боевика «Круче некуда» с Джеки Чаном и Джоном Синой
Объявлены победители IX Международного кинофестиваля «Докер»
Стала известна длительность нового фильма Хаяо Миядзаки «Как поживаете?»
Рассел Кроу посетовал на обилие вопросов о «Гладиаторе 2»: «Мне должны за это платить!»
Вышел новый трейлер второго сезона сериала «Этим летом я стала красивой»
Сериал «Дюна: Сестричество» обрел новых исполнительниц главных ролей и режиссера
Переговоры между Гильдией актеров и голливудскими студиями продлятся до середины июля
Все без ума от «Зимородка»: 7 интересных фактов о нашумевшем турецком сериале
Появилась дополнительная сцена с Биллом Мюрреем из фильма Уэса Андерсона «Город астероидов»
От «Зловещих мертвецов» до «Чужих»: хоррор-сиквелы, превзошедшие оригиналы
«Индиана Джонс и колесо судьбы» стартовал в прокате хуже, чем ожидалось
Дени Вильнев собирается снять «Дюну 3»
Вышел новый трейлер финального сезона «Атаки титанов»
Netflix выпустил тизер документального фильма о Сильвестре Сталлоне
Эмир Кустурица сообщил, когда приступит к съемкам фильма по произведениям Николая Гоголя
Объявлено жюри первого фестиваля документального контента ORIGINAL+Doc
Вампир Петр Натаров стремится остаться человеком в трейлере второго сезона «Пищеблока»
Джеки Чан на драйве: Киноафиша приглашает на показ фильма «Круче некуда»
2 июля 2023
10 лет спустя: чем сегодня занимаются актеры культового «Офиса»
1 июля 2023
Что смотреть в июле: 15 главных новинок в кинотеатрах и на стримингах
