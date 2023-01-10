В сети завирусилось видео с Кейт Уинслет, которая поддерживает юную журналистку во время интервью

В ролике актриса обещает девушке, что у нее получится лучшее интервью в истории.

В интернете широко распространилось видео, в котором Кейт Уинслет подбадривает юную журналистку на ее первом интервью.

В коротком ролике, набравшем тысячи просмотров в социальных сетях, неизвестная девочка признается звезде «Аватара: Путь воды», что в первый раз в своей жизни берет интервью: «Это мой первый раз».

Услышав эти слова, Уинслет решает приободрить свою собеседницу, пообещав, что у нее получится потрясающее интервью:

«Ты делаешь это в первый раз? Хорошо, знаешь что? Позволь я тоже скажу тебе кое-что: это будет самое потрясающее интервью в истории. И знаешь почему? Потому что мы с тобой решили, что оно таким будет. Мы решили прямо сейчас, мы с тобой, что это будет по-настоящему фантастическое интервью. И ты спросишь меня обо всем, о чем пожелаешь. И тебе не надо этого бояться. Все пройдет замечательно. У тебя все получится. Хорошо, давай сделаем это!»

Журналистка радостно согласилась со всеми словами актрисы и, судя по всему, действительно почувствовала себя намного увереннее.

Видео не только завирусилось среди обычных пользователей, но и уже попало в крупные СМИ. Например, его репостнул официальный аккаунт британского издания Metro, число подписчиков которого составляет приблизительно 325 тыс. аккаунтов.