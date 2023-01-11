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Киноафиша Новости Netflix экранизирует подростковый роман Адама Сильверы «В конце они оба умрут»

Netflix экранизирует подростковый роман Адама Сильверы «В конце они оба умрут»

11 января 2023 16:45
Netflix экранизирует подростковый роман Адама Сильверы «В конце они оба умрут»

Производством займется создатель «Бриджертонов».

По информации Deadline, Netflix одержал победу в ожесточенной борьбе за права на экранизацию подросткового романа-бестселлера «В конце они оба умрут» американского писателя Адама Сильверы. Разработкой проекта займется Крис Ван Дьюсен («Бриджертоны»), который выступит продюсером и напишет сценарий пилотной серии.

Оригинальная книга повествует о Матео Торресе и Руфусе Эметерио. Однажды с помощью специальной программы Death-Cast они оба узнают, что умрут в один и тот же день. Всего за сутки до обозначенного срока они знакомятся друг с другом в приложении Last Friend, созданном для того, чтобы люди могли находить себе друзей, с которыми проведут свои последние часы. Не желая просто сидеть на месте в последний день жизни, Матео и Руфус решают отправиться в захватывающее приключение, наполненное воодушевляющими и трагичными моментами.

Роман Сильверы был опубликован в 2017 году и быстро занял первое место в списке бестселлеров New York Times. Книга вновь вернулась на первые места списков самых популярных книг после начала эпидемии коронавируса и продержалась там 15 месяцев подряд. Кроме того, в прошлом году автор выпустил продолжение романа под названием The First to Die at the End («Первые, кто умрет в конце»), которая тоже стала хитом.

Ранее сразу несколько крупных студий заявили о желании создать экранизацию «В конце они оба умрут». Например, HBO планировал превратить книгу в мини-сериал, разработкой которого должны были заниматься Крис Келли («Фарго»), Джей Джей Абрамс («Касл-Рок») и Бен Стефенсон («Мир Дикого Запада»). Однако по неизвестным причинам проект так и не был запущен.

Помимо Ван Дьюсена, в производстве адаптации от Netflix также участвуют Дрю Коминс («Шершни») и рэпер Бэд Банни («Быстрее пули»).

Фото: Quill Tree Books
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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