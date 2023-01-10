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Киноафиша Новости Пока неизвестно, выйдет ли сериал «Одни из нас» в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»

Пока неизвестно, выйдет ли сериал «Одни из нас» в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»

10 января 2023 10:57
Пока неизвестно, выйдет ли сериал «Одни из нас» в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»

Премьеры одновременно с остальным миром точно ждать не стоит.

Ожидалось, что, как и в случае с «Домом Дракона», следующий крупный сериал канала HBO «Одни из нас» тоже станет доступен в онлайн-кинотеатре «Амедиатека», однако ясности в этом вопросе пока нет. С уверенностью утверждать можно лишь одно — в России сериал не выйдет в середине января, когда состоится мировая премьера. «Амедиатека» предоставила данную информацию на запрос сайта «Чемпионат».

Достоверно неизвестно, почему «Амедиатека» не может показать долгожданный сериал, но предполагается, что причина кроется в том, что правами на проект обладает компания Sony. Несмотря на тот факт, что HBO продолжает сотрудничать с «Амедиатекой», Sony полностью прекратила свою деятельность в России. Впрочем, это только версия, не имеющая официального подтверждения. Не исключено, что в ближайшем будущем появится более точная информация.

Первый из девяти эпизодов постапокалиптической экшен-драмы по мотивам культовой игровой франшизы выпустят во всем остальном мире 15 января, а завершится первый сезон 12 марта. Хронометраж дебютной серии составит внушительные 85 минут.

Фото: HBO
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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