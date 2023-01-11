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Том Хэнкс ответил, собирается ли он на пенсию

11 января 2023 14:42
Том Хэнкс ответил, собирается ли он на пенсию

Актер также провел параллель со своим персонажем из «Моего ужасного соседа».

У Тома Хэнкса особое отношение к пенсии — в отличие от ряда именитых коллег, он на нее выходить не намерен, потому что работа для актера является одним из главных удовольствий. Своими мыслями по этому поводу исполнитель поделился в интервью Variety в рамках недавней нью-йоркской премьеры комедийной драмы «Мой ужасный сосед»:

«О нет, я не рвусь выходить на пенсию. Я ведь работаю не ради работы. Я сейчас нахожусь в очень удачном положении и это потрясающе. Мы с моей супругой Ритой [Уилсон] постоянно обсуждаем эту тему. Есть только две причины идти на работу: провести хорошо время или повеселиться. Если не предвещается ни того, ни другого, то я лучше посижу какое-то время дома».

Совсем иначе обстоят дела у персонажа звезды из его нового фильма, который является ремейком признанной шведской ленты «Вторая жизнь Уве». История начинается с того, что Отто покидает свою компанию из-за того, что его труд больше не ценят должным образом:

«В оригинальной шведской ленте уделяется внимание обязательному выходу на пенсию. Достигнув определенного возраста, ты выбываешь! Так там все устроено. У нас же персонаж остается на выходном пособии, но не хочет увольняться, однако у него нет и особых причин оставаться».

Помимо «Моего ужасного соседа», в этом году артист появится в новом фильме Уэса Андерсона «Город астероидов» и, возможно, в драме Роберта Земекиса «Здесь».

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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