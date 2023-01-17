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Сериал «Комплекс Бога» с Кириллом Кяро и Даниилом Страховым обрел дату премьеры

17 января 2023 14:16
Сериал «Комплекс Бога» с Кириллом Кяро и Даниилом Страховым обрел дату премьеры

Детективная драма о противостоянии врача и пациента.

Онлайн-кинотеатр KION огласил официальную дату релиза многосерийного психологического детектива «Комплекс Бога» с Кириллом Кяро и Даниилом Страховым в главных ролях. Сериал о столкновении мужских характеров, в котором каждый из персонажей одержим поиском собственной правды, выйдет на цифровой платформе 3 февраля.

В центре повествования окажется успешный бизнесмен Владимир Нестеров (Страхов), которого судьба сводит с психиатром Алексеем (Кяро) — предприниматель обращается за помощью к доктору из-за непрекращающихся дурных мыслей. Придерживаясь врачебной этики, врач дает обещание пациенту не распространяться о его секретах, но при условии, что шокирующие мысли Владимира останутся на уровне фантазий. Тем временем в городе начинают пропадать маленькие девочки и одну из них даже находят мертвой. Из-за этого психиатр начинает подозревать, что в ужасающей истории замешан его подопечный, поэтому он передает конфиденциальную информацию о Владимире правоохранительным органам. Данное решение запускает целую череду событий, от которых пострадают все фигуранты.

Сериал «Комплекс Бога» с Кириллом Кяро и Даниилом Страховым обрел дату премьеры

Режиссером фильма выступает Флюза Фархшатова («Спроси Марту», «Сын»), сценарий написала Алена Званцова («Закрытый сезон», «Оттепель»). В остальной актерский состав вошли Марина Васильева, Николай Шрайбер, Шамиль Хаматов, Михаил Тройник, Ольга Лерман, Евгений Мокренко, Ирина Леонова, Таисия Котова, Алексей Ошурков, Александр Иванов и Елизавета Руфина.

Фото: KION
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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