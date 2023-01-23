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Киноафиша Новости Сериал «Кобра Кай» продлен на шестой и заключительный сезон

Сериал «Кобра Кай» продлен на шестой и заключительный сезон

23 января 2023 10:22
Сериал «Кобра Кай» продлен на шестой и заключительный сезон

Создатели шоу надеются, что в будущем смогут представить зрителям другие истории из вселенной «Парня-каратиста».

Создатели сериала «Кобра Кай» Джош Хилд, Джон Харвитц и Хейден Шлоссберг объявили о продлении шоу на шестой заключительный сезон. В своем общем заявлении они написали:

«Нашей главной целью при создании «Кобра Кай» было закончить сериал на наших условиях, оставив персонажей в той точке, которую мы видим финалом. С огромной гордостью и благодарностью мы можем объявить о том, что смогли достичь этой цели. Предстоящий шестой сезон станет финалом «Кобры Кай». Хотя эта новость может опечалить многих фанатов, вселенная шоу еще никогда не была в лучшем состоянии, чем сейчас. Наша аудитория — самая лучшая на планете, и мы надеемся, что в будущем сможем представить ей еще больше историй в мире «Парня-каратиста».

В дополнение к объявлению Netflix также выпустил видеоанонс.

Главные роли в сериале исполняют Ральф Маччио («Перекресток») и Уильям Забка («Снова в школу»). Шоу является продолжением фильма «Парень-каратист» 1984 года. Действие «Кобры Кай» разворачивается через 30 лет после финала оригинальной картины. Шоу повествует о новом этапе вечного противостояния между заклятыми врагами-каратистами Дэниелом ЛаРуссо (Маччио) и Джонни Лоуренсом (Забка).

Пятый сезон сериала, вышедший на экраны в сентябре 2022 года, показал очень впечатляющие результаты, заработав 100% одобрения критиков на агрегаторе Rotten Tomatoes и набрав 107 млн часов просмотров на стриминге.

Дата выхода шестого сезона шоу пока неизвестна.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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