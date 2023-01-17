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Киноафиша Новости Вышел трейлер нового концертного фильма группы BTS, основанного на выступлении в Пусане

Вышел трейлер нового концертного фильма группы BTS, основанного на выступлении в Пусане

17 января 2023 11:43
Вышел трейлер нового концертного фильма группы BTS, основанного на выступлении в Пусане

Запись прощального концерта корейского бойз-бенда выйдет в кино в начале февраля.

Южнокорейский бойз-бенд BTS выпустил трейлер фильма BTS: Yet to Come in Cinemas («BTS: Yet to Come в кино»), который является полнометражной версией записи концерта Yet to Come, прошедшего в Пусане в октябре 2022 года.

В трейлере представлена особая, улучшенная специально для киноэкранов версия выступления группы с кристально чистым изображением, впечатляющей операторской работой и красивыми крупными планами каждого участника BTS. Музыканты с азартом исполняют песни как для живой публики, так и для камер, вкладывая мастерство и любовь в каждую секунду вокала и каждое движение сложной хореографии. На концерте BTS исполнили все свои самых громкие хиты, такие как Dynamite, Butter, IDOL и другие, а также впервые вживую спели песню Run BTS. Поклонникам группы точно не стоит упускать возможность оценить это зрелище на большом экране.

Концерт в Пусане стал последним совместным выступлением BTS на ближайшие два года: группа решила временно приостановить свою творческую деятельность из-за того, что ее участники пройдут обязательную воинскую службу в корейской армии. Поэтому на сцене музыканты не только исполнили множество захватывающих музыкальных номеров, но и обратились с теплыми словами благодарности и поддержки к многочисленным фанатам перед своим уходом, что также можно увидеть в трейлере.

BTS: Yet to Come in Cinemas выйдет в мировой прокат 1 февраля 2023 года.

Фото: BTS
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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