Трейлер третьего сезона «Мандалорца» набрал рекордное количество просмотров за сутки

С момента завершения второго сезона «Мандалорца» прошло уже более двух лет, и за этот период аудитория успела изрядно соскучиться по космическому охотнику за головами и его маленькому зеленому компаньону. Ярким свидетельством этого служат данные просмотров недавнего трейлера — за первые сутки ролик посмотрели свыше 83,5 миллионов зрителей.

Как сообщает The Hollywood Reporter, для телевизионных проектов из вселенной «Звездных войн» трейлер третьего сезона «Мандалорца» продемонстрировал рекордный показатель, сумев значительно опередить проморолик «Оби-Вана Кеноби» с его 58 млн. С подобными цифрами можно не сомневаться, что «Мандалорец» вновь подтвердит свой статус суперхита Disney+.

Действие новых серий развернется сразу после событий «Книги Бобы Фетта», где Дин Джарин (Педро Паскаль) воссоединился с Грогу. На этот раз заглавному герою предстоит столкнуться с последствиями нарушения личного кодекса, запрещающего членам мандалорского сообщества снимать шлем при посторонних лицах. Кроме того, о себе вновь заявит Мофф Гидеон (Джанкарло Эспозито). Джарину также снова придется иметь дело с Бо-Катан Крайз (Кэти Сакхофф).

Третий сезон «Мандалорца» стартует 1 марта.