Звезда «Дома Дракона» Оливия Кук сыграет главную роль в хорроре о зловещем монастыре

Звезда сериала «Дом Дракона» Оливия Кук определилась с дальнейшими творческими планами. Как передает Collider, британская актриса возглавила актерский состав мистической драмы Visitation (можно перевести как «Кара божья» или «Посещение»). Вместе с Кук в фильме снимутся Айла Джонстон («Ход королевы»), Алфи Аллен («Игра престолов»), Пенелопа Уилтон («Аббатство Даунтон») и Стивен Ри («Интервью с вампиром»).

Съемки стартовали Ирландии 9 января. Постановкой занимается режиссер Николас Пеш, до этого снявший ремейк «Проклятия», экранизацию романа Рю Мураками «Пирсинг» и фестивальный хоррор «Глаза моей матери». Оригинальный сценарий написала многообещающая дебютантка Хелен Гохран, а производство курируют студии Entertainment One, Rumble Films и Blinder Films.

В центре повествования окажется 14-летняя Мария, отправленная жить с монахинями в католический монастырь после кончины своей смертельно больной матери. Постепенно пребывание героини в святом месте превращается в кошмар, потом что один из ее опекунов начинает проявлять к ней нездоровый интерес. Кук сыграет монахиню, играющей ключевую роль в сюжете. Описания остальных персонажей пока отсутствуют.

После Visitation Кук вернется к образу Алисенты Хайтауэр на съемках второго сезона «Дома Дракона», релиз которого состоится не раньше 2024 года.