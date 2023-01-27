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Киноафиша Новости Что смотреть на выходных: «Терапия» с Харрисоном Фордом, «Покерфейс» и сериал про оборотней

Что смотреть на выходных: «Терапия» с Харрисоном Фордом, «Покерфейс» и сериал про оборотней

27 января 2023 15:00
Что смотреть на выходных: «Терапия» с Харрисоном Фордом, «Покерфейс» и сериал про оборотней

На этой неделе стриминги предлагают справиться с депрессией, раскрыть серию преступлений и найти идеальную пару. 

Терапия

27 января, Apple TV+

Кому смотреть: тем, кто остался в восторге от «Теда Лассо».

Тренд на показ психотерапии в кино продолжает шоу от сценаристов комедийного хита «Тед Лассо». Последний в качестве неизменно работающего хода предлагал бодрость оптимизма в сочетании с усами Джейсона Судейкиса. В «Терапии» главная роль у Джейсона Сигела, сыгравшего добряка Маршалла в ситкоме «Как я встретил вашу маму». В новом сериале он играет психотерапевта, который переживает утрату жены и решает отступить от профессиональных правил и начать говорить с пациентами более прямо и категорично, что приводит к неожиданным последствиям. Образумить героя попытается Харрисон Форд, в роли его коллеги отыгрывающий разные оттенки пренебрежения и скепсиса. Сигел также поучаствовал в создании сценария и выступил одним из исполнительных продюсеров шоу.

Что смотреть на выходных: «Терапия» с Харрисоном Фордом, «Покерфейс» и сериал про оборотней
Терапия

Как я встретила вашего папу (2-й сезон)

24 января, Hulu

Кому смотреть: тем, кто уже видел оригинал бессчетное количество раз и без ума от самой концепции.

Снова вспоминаем любимый зрителями ситком «Как я встретил вашу маму» в связи с выходом второго сезона его спин-оффа. В новом шоу рассказ ведет Ким Кэтролл, звезда «Секса в большом городе», в роли Софи. Молодую героиню в поисках идеальной пары играет Хилари Дафф. В новых сериях ее ждут новые свидания и новые отношения, а также появление кое-кого из каста оригинального сериала в прежней роли. Кто это может быть? Тот, чье камео могло бы стать поистине легендарным. Такой подарок фанатам делают неизменные шоураннеры спин-оффа Исаак Аптакер («Это мы») и Элизабет Бергер («С любовью, Виктор»). Хотя шоу в прессе иногда называли ностальгическим, его юмор все чаще критикуют как устаревший и не предлагающий ничего нового по сравнению с оригиналом.

Что смотреть на выходных: «Терапия» с Харрисоном Фордом, «Покерфейс» и сериал про оборотней
Как я встретила вашего папу

Покерфейс

26 января, Peaсock

Кому смотреть: тем, кто считает, что Райан Джонсон и детективный жанр созданы друг для друга.

Вдохновленный культовым детективным сериалом «Коломбо» процедурал от Райана Джонсона («Достать ножи») — один из самых ожидаемых сериалов начала года. В главной роли Наташа ЛионнЖизни матрешки»). Ее Чарли работала в казино, но была вынуждена пуститься в бега. Как и героиня Аны де Армас в «Достать ножи», она обладает даром чувствовать ложь, хотя проявляется он другим образом. Путешествуя по Америке, она использует свое чутье, чтобы раскрыть разные преступления в каждой из десяти серий. Джонсон снимает для телевидения впервые после работы над некоторыми, весьма известными эпизодами «Во все тяжкие» (например, «Муха» или «Рамзес»). В новом проекте он выступил шоураннером, сценаристом и поставил несколько серий. Один эпизод срежиссировала сама Лионн. Вместе с ней на экране также появятся Эдриан Броуди, Хлоя Севиньи, Джозеф Гордон-Левитт и другие.

Что смотреть на выходных: «Терапия» с Харрисоном Фордом, «Покерфейс» и сериал про оборотней
Покерфейс

Локвуд и компания

27 января, Netflix

Кому смотреть: фанатам книг и тем, кто не боится, что Netflix опять отменит интересное тинейджерское шоу.

Британский сериал от Джо КорнишаЧужие на районе») основан на популярной серии детских книг писателя Джонатана Страуда. Шоу расскажет о небольшом независимом стартапе «Локвуд и Ко.» из трех подростков с необычными способностями. Джордж, Люси и руководитель агентства Энтони Локвуд охотятся за смертоносными привидениями, не полагаясь на более крупные компании, возглавляемые взрослыми. Каждую ночь команда выходит на улицы Лондона, чтобы защитить город в разгар эпидемии призраков. В касте свежие лица (для Кэмерона Чапмена роль Локвуда и вовсе дебют). Продюсировала проект компания Complete Fiction, созданная соратниками Эдгаром РайтомПрошлой ночью в Сохо») и Джо Корнишем, а это значит, что без неоновых кадров в сериале не обойдется.

Что смотреть на выходных: «Терапия» с Харрисоном Фордом, «Покерфейс» и сериал про оборотней
Локвуд и компания

Волчья стая

26 января, Paramount +

Кому смотреть: тем, кто обожает сюжеты про влюбленность и оборотней.

Еще один сериал, в основе которого лежат книги из секции young adult, — оригинальный проект стриминга Paramount про оборотней. Одноименную литературную серию написал канадец Эдо Ван Бэлком, а воплотить ее в жизнь решил Джефф Дэвис, известный как создатель другого популярного проекта о вервольфах под говорящим названием «Оборотень». В «Стае» речь пойдет о четырех молодых людях. Двое из них во время неразберихи из-за лесных пожаров в Калифорнии получают по укусу от оборотня. Позднее они знакомятся с двумя братьями-близнецами, в судьбе которых 16 лет назад таинственный пожар тоже стал ключевым событием. В основном касте незамелькавшиеся Армани Джексон, Белла Шепард, Хлои Робертсон и Тайлер Грей. Также в одной из ролей появится Сара Мишель ГелларБаффи — истребительница вампиров»).

Что смотреть на выходных: «Терапия» с Харрисоном Фордом, «Покерфейс» и сериал про оборотней
Волчья стая

Тюрьма 77

26 января, Кинопоиск

Кому смотреть: поклонникам популярного испанского актера и/или социальных драм.

Любимец публики актер Мигель Эрран, сыгравший Рио в испанском хите «Бумажный дом», снялся в триллере про побег из тюрьмы. 1977 год. Испания переходит к демократии после диктатуры Франко, а в тюрьмах по-прежнему жестоко обращаются с осужденными, многие из которых либо сидят несоизмеримо большие сроки, либо вообще попали за решетку из-за судебной ошибки. Одним из таких заключенных становится молодой бухгалтер, получивший 20 лет за преступление, которого не совершал. Он решает бороться за право амнистии и разрабатывает план побега на свободу. Картину поставил Альберто Родригес («Афтерпати»).

Что смотреть на выходных: «Терапия» с Харрисоном Фордом, «Покерфейс» и сериал про оборотней
Тюрьма 77

Я «любила» мужа

26 января, Premier

Кому смотреть: тем, кто уже посмотрел «Почему женщины убивают», или тем, кто интересуется российскими сериалами.

Криминальная комедия со Светланой Ходченковой в главной роли рассказывает о примерной жене и домохозяйке Ксении. Однажды узнав о любовнице мужа, Ксения случайно убивает его во время БДСМ-утех и решает избавиться от тела, чтобы не угодить в тюрьму. Ситуация осложняется тем, что она, кажется, влюбляется в следователя, которому поручили расследовать дело о пропаже мужа. Режиссером проекта выступила Юлия ТрофимоваИнсталайф»), а сценаристками — Мария Шульгина и Елизавета Тихонова, работавшие над сериалом «Почка». Роль следователя сыграл Александр Яценко. Сама Ходченкова подчеркивала, что в сериале есть место и юмору, и трагедии, а также восхищалась смелостью своей героини.

Что смотреть на выходных: «Терапия» с Харрисоном Фордом, «Покерфейс» и сериал про оборотней
Я «любила» мужа

Что за люди

27 января, Netflix

Кому смотреть: тем, кто любит Джону Хилла и не ждет от фильма острой сатиры.

Еще одна комедия на этой неделе — фильм о катастрофическом знакомстве родителей. В главной роли Джона Хилл, герой которого встречает свою любовь, темнокожую девушку. Перед серьезным шагом пара решает собрать родителей на совместном ужине. Со стороны невесты — звезда комедии 80-90-х Эдди Мерфи и Ниа Лонг, со стороны жениха — звезда «Блудливой Калифорнии» Дэвид Духовны и обладательница 11 премий «Эмми» Джулия Луиc-Дрейфус. Первые играют непримиримых мусульман, которые не любят понапрасну тревожить память Малкольма Икса. Вторые — прогрессивных евреев, слегка помешавшихся на woke-культуре. Разные взгляды сталкиваются в самый неподходящий момент, а герой Джоны Хилла забавно стесняется и пытается сгладить острые углы, призывая жить дружно. Фильм поставил Кенья Беррис по сценарию, который он написал в соавторстве с Хиллом.

Что смотреть на выходных: «Терапия» с Харрисоном Фордом, «Покерфейс» и сериал про оборотней
Что за люди

Ксения Щербакова
Ксения Щербакова
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