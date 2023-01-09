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Киноафиша Новости Цель Дэйва Батисты — быть хорошим актером, а не стать вторым Дуэйном Джонсоном

Цель Дэйва Батисты — быть хорошим актером, а не стать вторым Дуэйном Джонсоном

9 января 2023 15:52
Цель Дэйва Батисты — быть хорошим актером, а не стать вторым Дуэйном Джонсоном

Бывший рестлер также припомнил историю с Джоном Синой.

Практически любой рестлер, переквалифицировавшийся в актеры, сейчас получает сравнения с Дуэйном Джонсоном по одной банальной причине — Джонсон, также известный под грозным сценическим псевдонимом Скала, является настоящей голливудской суперзвездой. Данная участь не обошла стороной и Дэйва Батисту, у которого совсем другие карьерные приоритеты. В недавнем интервью для GQ Батиста признался, что он никогда не стремился к славе, а хотел лишь развивать свои исполнительские навыки:

«Я никогда не стремился стать следующим Скалой. Я просто хочу быть хорошим актером; чтобы меня уважали коллеги», — отметил Батиста.

Батиста начал пробовать себя в качестве актера в 2009 году, будучи одной из наиболее крупных звезд WWE. Глядя на то, как его более молодой соратник Джон Сина идет к успеху, Батиста остро ощущал нереализованность и несправедливость:

«Джон Сина и я были хедлайнерами шоу. Я был лицом SmackDown. Он же был на тот момент еще сыроват. Но его звали в фильмы производства WWE, телевизионную рекламу и журналы, а я оставался просто хедлайнером шоу».

В какой-то момент Батиста перешел от мыслей к действиям. Наблюдая за ускользающими возможностями, спортсмен решил навсегда оставить ринг и не прогадал — несколько лет спустя режиссер и сценарист Джеймс Ганн утвердил его на роль Дракса в «Стражах Галактики», которая в итоге открыла перед Батистой многие двери и дала шанс самому выбирать роли. Старание бывшего рестлера заметили и другие известные постановщики, благодаря чему он получил роли в больших картинах Дени Вильнёва, Зака Снайдера, Райана Джонсона и М. Найта Шьямалана.

В ближайшие месяцы у артиста выходят мистический триллер «Стук в дверь» (3 февраля) и кинокомикс «Стражи Галактики 3» (5 мая), который закроет сюжетную линию Дракса.

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP file
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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