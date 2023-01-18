Джереми Реннер вернулся домой из больницы

Актер сообщил, что посмотрел новый эпизод «Мэра из Кингстауна» со своей семьей.

Джереми Реннер сообщил, что он вернулся домой после нескольких недель, проведенных на лечении в больнице. Актер разместил пост в своих социальных сетях, в котором написал:

«Хотя я все еще восстанавливаюсь, мне было очень приятно посмотреть первую серию второго сезона сериала дома с семьей».

Пост Реннера стал ответом на публикацию официального аккаунта шоу «Мэр Кингстауна», в котором создатели проекта поздравили зрителей с премьерой первой серии второго сезона шоу, вышедшей на экраны 15 января. Актер исполняет в сериале главную роль.

1 января Реннер попал в страшную аварию возле своего дома в городе Рино, штат Невада: он оказался задавлен собственным ратраком (большой снегоочиститель на гусеницах), когда машина покатилась по склону. Ратрак, который, как сообщается, весил около 6 тонн, рухнул на правую часть груди актера, сильно повредив его тело и голову. Реннер был в срочном порядке доставлен в местную больницу и прооперирован. К счастью, врачам удалось спасти ему жизнь.

После появления первых новостей об инциденте многие фанаты, друзья и коллеги актера выразили поддержку Реннеру и его семье. Например, авторы того же «Мэра Кингстауна» из уважения к своему главному исполнителю приняли решение изменить постер второго сезона шоу. На изначальной версии изображения лицо Реннера украшали кровавые шрамы и ссадины, напоминающие его травмы от падения ратрака. На обновленной версии все травмы были закрашены, поэтому теперь лицо актера выглядит скорее грязным, чем поврежденным.

На данный момент неизвестно, как долго будет длиться процесс восстановления Реннера. Актер, скорее всего, будет проводить много времени дома и в больницах, поэтому вряд ли зрители смогут увидеть его новых экшен-проектах в ближайшем будущем.