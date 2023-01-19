23 года спустя: что стало с актерами из «Бандитского Петербурга»

В свое время «Бандитский Петербург» стал одним из самых успешных российских сериалов, а песню Игоря Корнелюка про город, которого нет, знают даже те, кто не видел ни одной серии. Рассказываем, как сложились судьбы актеров, сыгравших центральных персонажей одного из главных телехитов нулевых.

Александр Домогаров (журналист Андрей Серегин)

Александр Домогаров успел прославиться задолго до того, как сыграл роль расследующего запутанные дела журналиста в «Бандитском Петербурге». В 1992 году он сыграл Павла Горина в фильме «Гардемарины 3» , а несколькими годами позже — роль храбреца графа де Бюсси в сериале «Графиня де Монсоро» и следователя в детективном сериале «Марш Турецкого». После успеха «Бандитского Петербурга» Домогаров продолжил актерскую карьеру, причем не только в российском, но и в польском кино. В 2001 он сыграл русского офицера в мелодраме классика европейского кино Анджея Вайды «Одна июньская ночь», а в 2011 году появился в военной драме Ежи Гофмана «Варшавская битва 1920 года» . В середине нулевых Домогаров также вел телешоу на Первом канале («Последний герой», «Жди меня», «Сердце Африки»). В 2019 году он сыграл роль генерала Михаила Милорадовича в фильме о восстании декабристов «Союз спасения» , а в 2022 году с ним в главной роли вышел сериал «Капкан на судью» о влиятельном судье Нестерове, у которого похищают дочь.

Александр Домогаров

Евгений Сидихин (майор Никита Кудасов)

Актер Евгений Сидихин стал известен благодаря ролям в боевиках и криминальных фильмах, а после «Бандитского Петербурга» его лицо стало знакомо каждому зрителю российского телевидения. После успеха сериала Сидихин продолжил сниматься в проектах с подобной тематикой: в 2002 году он сыграл опасного бандита Баркаса в «Антикиллере» , в 2003 — появился в роли таксиста, воевавшего в Афгане и Чечне, в сериале «Таксист» (за эту роль Сидихин даже получил номинацию на «Золотого орла» как лучший актер), а в 2009 году снялся в «Обитаемом острове» Федора Бондарчука . Сейчас актер продолжает активно сниматься в кино и сериалах. В числе его недавних проектов — роль майора НКВД в исторической драме немецкого режиссера Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка «Работа без авторства» и роли в нашумевших сериалах «Смычок» и «Пассажиры» .

Евгений Сидихин

Михаил Разумовский (оперативник уголовного розыска Александр Зверев)

Театральный актер Михаил Разумовский стал известен широкой публике после того, как появился в 4 фильме «Бандитский Петербург». После этого Разумовский снимался как в авторском кино (например, в драме «Гупешка» ), так и в телевизионных проектах («Литейный», «Тайны следствия», «Нюхач» , «Подкидыш» , «Актер» ). Также Разумовский играет в спектаклях в театре «На Литейном».

Михаил Разумовский

Лев Борисов (вор в законе Антибиотик)

Лев Борисов начал свою актерскую карьеру в середине 1950-х, появившись на сцене Театра-студии. Тогда же состоялся его дебют в кино — в небольшой роли в драме «Аттестат зрелости». За главную роль в приключенческом фильме «Похождения графа Невзорова» Борисов был награжден призом за лучшую мужскую роль на кинофестивале молодых кинематографистов киностудии Мосфильм. После «Бандитского Петербурга» актер редко появлялся на экранах: в числе его последних работ можно назвать комедийную драму «Коля-перекати поле» и детективный сериал «Синдром дракона» . В 2011 году Лев Борисов умер от осложнений после инсульта.

Лев Борисов

Красавица Анна Самохина появилась в 4 фильме серии, сменив Ольгу Дроздову , которая была исполнительницей роли Званцевой во втором фильме. Карьера Самохиной развивалась стремительно: в 1988 году она получила главную роль в приключенческом фильме «Узник замка Иф» . После этого последовали многочисленные роли в кино и на театральной сцене (один из театров, в котором работала актриса — Санкт-Петербургский малый театр комедии — теперь носит ее имя). В начале нулевых Самохина сыграла роль потомственной ведьмы Ады Захаржевской в сериале «Черный ворон» . Актриса участвовала в спектаклях нескольких театров (Театр «Колесо», Театр комедии имени Н. П. Акимова, Театр имени Ленсовета и др.), но, к сожалению, вскоре карьеру пришлось оставить из-за диагностированного рака желудка. Актриса мужественно сражалась с болезнью, но рак развивался стремительно, и в 2010 году Самохина умерла.

Анна Самохина

Ян Цапник (коллега Серегина Игорь Никифоров)

В 7 фильме к актерскому составу «Бандитского Петербурга» присоединился Ян Цапник, у которого к тому времени за плечами были роли в нескольких громких проектах, в том числе, в «Улице разбитых фонарей», «Убойной силе» и «Бригаде» . Помимо этого, актер играл на сцене Академического Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова. Сейчас Цапник — один из самых востребованных актеров российского кино, который регулярно появляется на экране. Его можно увидеть в сериалах «Триггер» , «Модный синдикат» , «Гоголь» , «Последний министр» и фильмах «Лед» , «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» .

Ян Цапник

Хотя персонаж Дмитрия Певцова появился только во 2 фильме серии, у многих «Бандитский Петербург» ассоциируется именно с ним. Карьера Певцова пошла в гору, и в 2005 году он заменил Николая Караченцова в знаменитом спектакле «Юнона и Авось» в «Ленкоме». В кино актер также был успешен: он снялся в историческом детективе «Турецкий Гамбит» , криминальной комедии Алексея Балабанова «Жмурки» и комедии с Квартетом И «День выборов» . В 2021 году Певцов стал депутатом Госдумы. Последние годы имя Певцова все чаще всплывает в СМИ в связи с его общественной деятельностью и публичными заявлениями, нежели новыми ролями.