Сара Мишель Геллар расследует череду мистических событий в трейлере сериала «Волчья стая»

Видеосервис Paramount+ напоминает о приближающейся премьере многосерийной мистической драмы «Волчья стая», одну из главных ролей в которой сыграла звезда «Баффи» Сара Мишель Геллар. Накануне стример представил свежий трейлер сериала, дающий представление о завязке, однако главную интригу в виде облика центрального антагониста создатели, видимо, решили приберечь до релиза.

В центре повествования окажется группа подростков, жизнь которых бесповоротно меняется после загадочного инцидента во время калифорнийского лесного пожара. Во время стихийного бедствия школьников кусает оборотень и после этого их необъяснимым образом тянет друг к другу, но настоящие проблемы начинаются с приближением полнолуния. Выясняется, что их хотят убить. Объединившись, персонажи попытаются докопаться до сути. Параллельно будет развиваться сюжетная линия с экспертом по поджогам Кристин Рэмси (Геллар) и шерифом Гарреттом Бриггсом (Родриго Санторо).

Шоураннером и исполнительным продюсером проекта выступает создатель «Оборотня» Джефф Дэвис. В основу лег одноименный роман из литературной серии Эдо Ван Белкома. В остальной каст вошли Армани Джексон, Белла Шепард, Хлоя Роуз Робертсон, Тайлер Лоуренс Грей, Бэйли Стендер, Чейз Лифелд, Холли Бахар, Лэнни Джун, Зак Нельсон, Стелла Смит, Рио Манджини, Джеймс Мартинес, Эми Пьетц, Бриа Бриммер, Джон Л. Адамс и Шон Филип Глазго.

«Волчья стая» стартует на Paramount + 26 января.