Анна Старшенбаум ведет опасный бизнес в трейлере драматического триллера «Эскортница»

Киномания «Наше кино» выпустила трейлер российского драматического триллера с элементами эротики «Эскортница». Главные роли в фильме сыграли Анна Старшенбаум («Психологини»), Дмитрий Нагиев («Свингеры»), Петар Зекавица («Переводчик»), Алина Алексеева («Елки-иголки») и Мария Столярова («Дылды»).

В центре сюжета — амбициозная и успешная Кристина (Старшенбаум), занимающаяся организацией «приватных» вечеринок для богатых клиентов. Некогда она и сама была вынуждена обслуживать мужчин на таких мероприятиях, но благодаря упорному стремлению к вершинам превратилась из обычной работницы в менеджера теневого бизнеса. Долгие годы героиня кропотливо выстраивала свой имидж, притворяясь организатором выставок современного искусства, в то время как сама работала для того, чтобы удовлетворить самые изощренные запросы своих заказчиков. Хоть со стороны и кажется, что бизнес Кристины складывается как нельзя лучше, на самом деле она всегда ходит по лезвию ножа, рискуя попасть за решетку или быть преданной одной из своих девочек.

Режиссером и автором сценария фильма выступает Михаил Погосов («Приговоренный», «Ловушка», «Последний шанс»).

Премьера «Эскортницы» состоится в Международный женский день, 8 марта.