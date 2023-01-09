Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Каспер. Легенда возвращается" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Сборы «Чебурашки» приближаются к 3 млрд рублей

Сборы «Чебурашки» приближаются к 3 млрд рублей

9 января 2023 12:55
Сборы «Чебурашки» приближаются к 3 млрд рублей

Возможно, фильму удастся стать самой кассовой картиной в истории российского проката.

Согласно данным интернет-портала ЕАИС, сборы фильма «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко уже вплотную приблизились к отметке в 3 млрд рублей.

Премьера картины состоялась 1 января. За первый же день в кинотеатрах «Чебурашке» удалось собрать около 226 млн рублей, а за первые три дня — перейти порог в 1 млрд рублей. По последней доступной информации с ЕАИС, за полные восемь дней проката общие сборы ленты составили 2,968 млрд рублей.

Таким образом, фильм уже смог обойти по финансовым показателям такие отечественные блокбастеры, как «Последний богатырь: Посланник тьмы» и «Т-34». Если «Чебурашка» продолжит зарабатывать в том же темпе, вполне возможно, что он сможет превзойти по сборам «Холопа» и «Движения вверх», тем самым став самой кассовой картиной в истории российского кинорынка.

За прошедший уик-энд, с 5 по 8 января, высоких показателей в отечественном прокате также смогли добиться мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 5» (145 млн рублей за обозначенный период), комедия «Непослушник 2» (93 млн рублей), космическая драма «Мира» (68 млн рублей) и семейный фильм «Чук и Гек. Большое приключение» (52 млн рублей).

Фото: Yellow, Black & White
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Телепрограмма на сегодня: 7 января 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 7 января 2023 года для всех каналов Читать далее 7 января 2023
«Чужой» и другие гости из космоса: 10 фильмов ужасов о пришельцах «Чужой» и другие гости из космоса: 10 фильмов ужасов о пришельцах Читать далее 10 января 2023
Дикий, дикий Кейдж: Киноафиша приглашает на показ вестерна «Отзвуки прошлого» Дикий, дикий Кейдж: Киноафиша приглашает на показ вестерна «Отзвуки прошлого» Читать далее 10 января 2023
Последствия буллинга: 8 знаменитостей, над которыми издевались в школе Последствия буллинга: 8 знаменитостей, над которыми издевались в школе Читать далее 5 января 2023
Эдгар По, Джейн Остин и Шекспир: 8 фильмов об известных писателях Эдгар По, Джейн Остин и Шекспир: 8 фильмов об известных писателях Читать далее 6 января 2023
5 фильмов Marvel, которые выйдут в 2023 году 5 фильмов Marvel, которые выйдут в 2023 году Читать далее 5 января 2023
Звезда «Операции «Фортуна»: 10 интересных фактов об Обри Плазе Звезда «Операции «Фортуна»: 10 интересных фактов об Обри Плазе Читать далее 8 января 2023
Тест: кто ты из «Операции «Фортуна»? Тест: кто ты из «Операции «Фортуна»? Читать далее 9 января 2023
Телепрограмма на сегодня: 8 января 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 8 января 2023 года для всех каналов Читать далее 8 января 2023
Телепрограмма на сегодня: 6 января 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 6 января 2023 года для всех каналов Читать далее 6 января 2023
Related video