Сборы «Чебурашки» приближаются к 3 млрд рублей

Согласно данным интернет-портала ЕАИС, сборы фильма «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко уже вплотную приблизились к отметке в 3 млрд рублей.

Премьера картины состоялась 1 января. За первый же день в кинотеатрах «Чебурашке» удалось собрать около 226 млн рублей, а за первые три дня — перейти порог в 1 млрд рублей. По последней доступной информации с ЕАИС, за полные восемь дней проката общие сборы ленты составили 2,968 млрд рублей.

Таким образом, фильм уже смог обойти по финансовым показателям такие отечественные блокбастеры, как «Последний богатырь: Посланник тьмы» и «Т-34». Если «Чебурашка» продолжит зарабатывать в том же темпе, вполне возможно, что он сможет превзойти по сборам «Холопа» и «Движения вверх», тем самым став самой кассовой картиной в истории российского кинорынка.

За прошедший уик-энд, с 5 по 8 января, высоких показателей в отечественном прокате также смогли добиться мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 5» (145 млн рублей за обозначенный период), комедия «Непослушник 2» (93 млн рублей), космическая драма «Мира» (68 млн рублей) и семейный фильм «Чук и Гек. Большое приключение» (52 млн рублей).