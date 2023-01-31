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Киноафиша Новости Сериал «Ведьмак» может завершиться пятым сезоном

Сериал «Ведьмак» может завершиться пятым сезоном

31 января 2023 14:01
Сериал «Ведьмак» может завершиться пятым сезоном

Съемки двух следующих сезонов могут пройти одновременно.

После внезапного ухода Генри Кавилла из «Ведьмака» и провала четырехсерийного приквела «Ведьмак: Происхождение» появились серьезные сомнения в дальнейшей состоятельности этой телевселенной. Теперь, если верить инсайдерам сайта Redanian Intelligence, судьба шоу действительно находится в подвешенном состоянии.

Netflix официально анонсировал четвертый сезон темного фэнтези одновременно с новостью о том, что Кавилла в роли Геральта заменит Лиам Хемсворт. Кроме того, у создателей есть четкие планы на пятый сезон, хотя он еще не был объявлен официально.

Redanian Intelligence, специализирующийся на достоверных новостях по вселенной саги Анджея Сапковского, сообщает, что после практически гарантированного пятого сезона «Ведьмак» будет закрыт. По крайней мере, на данный момент такой исход весьма вероятен. Redanian Intelligence добавляет, что съемки двух новых сезонов пройдут одновременно, что, учитывая предыдущую практику Netflix, также указывает на то, что стример готовится к закрытию шоу.

Третий сезон «Ведьмака», в котором Кавилл попрощается с образом могучего Геральта из Ривии, выйдет в онлайн-кинотеатре летом этого года. Четвертый сезон сейчас находится на стадии написания сценария. Съемки стартуют не раньше второй половины 2023 года.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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