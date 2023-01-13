Конор Макгрегор и Джейк Джилленхол: появились фото со съемок ремейка «Дома у дороги»

В конце августа прошлого года начались съемки ремейка «Дома у дороги», на главную роль в котором утвердили Джейка Джилленхола. Производство картины завершилось еще осенью, а теперь в сети появилась порция фотографий со съемок, на которых актер запечатлен в компании дебютирующего в кино спортсмена Конора Макгрегора. Снимками поделились в своих соцсетях сам бывший чемпион UFC и обозревательница боев Эми Каплан.

Сюжет перезапуска ностальгического экшена с Патриком Суэйзи будет вращаться вокруг бывшего бойца смешанных единоборств, устраивающегося на работу вышибалой в шумное придорожное заведение на тропическом островке Флорида-Кис. Вскоре протагонист осознает, что на новом месте все далеко не так просто, как кажется на первый взгляд. Пока это все, что известно о новой версии «Дома у дороги», но в оригинальном фильме главному герою пришлось защищать целый город от нападок влиятельного бизнесмена.

В ремейке ведущего персонажа сыграл Джилленхол, а роль Макгрегора пока не раскрывается. В остальной каст картины вошли Даниэла Мелшиор, Билли Магнуссен, Артуро Кастро, Лукас Гейдж, Даррен Барнет, Бо Напп, Трэвис Ван Винкл, Жоакин де Алмейда, Дж.Д. Пардо и Би Кей Кэннон. Над сценарием работали Энтони Багароцци («Славные парни») и Чарльз Мондри (предстоящий детектив Шейна Блэка «Грязная игра» с Робертом Дауни — младшим). За производство отвечает студия MGM. Дата релиза пока не анонсирована.