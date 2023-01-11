Хоакин Феникс отправляется в странное и страшное приключение в трейлере фильма «Бо боится»

Киностудия A24 презентовала дебютный трейлер новой ленты режиссера Ари Астера «Бо боится», в котором недоумевающий персонаж Хоакина Феникса проделывает невероятный экзистенциональный вояж и даже возвращается в юность.

Из показанного в ролике трудно извлечь цельный сюжет, но официальный синопсис гласит, что главный герой отправится в невероятную одиссею к дому своей матери. Судя по видео, без параноидальных кульбитов и мистики не обойдется. Очевидно, повествование охватит несколько десятилетий. Также предполагается, что протагонист является чрезвычайно успешным предпринимателем, но есть одна проблема — он страдает тревожными расстройствами. Ощущая внутренний дисбаланс и постоянные страхи, ему придется пуститься в путешествие, в ходе которого он сделает множество удивительных личных открытий.

В остальной актерский состав картины вошли Паркер Поузи, Майкл Гандольфини, Стивен Хендерсон, Эми Райан, Хейли Сквайрс, Дени Меноше, Кайли Роджерс, Зои Листер-Джонс, Нэйтан Лейн и Пэтти ЛюПон. Астер выступает не только в качестве режиссера, но и как автор сценария и сопродюсером ленты. По неподтвержденным слухам, фильм длится свыше трех часов.

Кинотеатральный релиз «Бо боится» намечен на 21 апреля.