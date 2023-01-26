В российский прокат выходит мультфильм «Изумительный Морис»

Сегодня в российском прокате состоялась премьера британского мультфильма «Изумительный Морис» — это анимационная экранизация двадцать восьмой книги Терри Пратчетта из цикла «Плоский мир».

В центре повествования — хитроумный кот Морис, который в компании грызунов путешествует по городам и проворачивает там аферы. Во время своих странствий он раз за разом спасает людей от мышиного нашествия и, разумеется, делает он это за солидное вознаграждение, которое потом делит со своими мелкими сообщниками. Настоящие проблемы начинаются после того, как четырехлапый авантюрист прибывает в загадочный средневековый Дрянь-Блинцбург. На новом месте Морис и его друзья быстро приходят к выводу, что в поселении происходит нечто пугающее и таинственное. Морис попытается разгадать жуткий секрет и встретится с настоящим злом.

В оригинале ведущего персонажа озвучил Хью Лори, а в российской версии Морис говорит голосом Сергея Бурунова. В звездный каст анимационной ленты также вошли Эмилия Кларк, Джемма Артертон, Дэвид Тьюлис, Химеш Патель, Джо Сагг, Эрион Бакаре, Джерри Хоффманн, Джули Атертон, Роб Брайдон, Хью Бонневилль и Дэвид Теннант. Режиссерами выступают создатели мультфильма «Упс... Приплыли!» Тоби Генкель и Флориан Вестерманн. Над сценарием вместе с постановщиками работал автор «Шрэка», «Аладдина» и франшизы «Пираты Карибского моря» Терри Россио, а также Роберт Чандлер («Кентервильское привидение»).

«Изумительный Морис» вышел в Британии еще в прошлом году и был в целом положительно встречен прессой — рейтинг критиков на сайте Rotten Tomatoes составляет сейчас 73%.