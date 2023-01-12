Сидни Суини и Глен Пауэлл снимутся в ромкоме с прокатным рейтингом 18+

Режиссер «Отличницы легкого поведения» и «Секса по дружбе» Уилл Глак, в последние годы переключившийся на более семейные картины, решил вернуться к «взрослым» романтическим комедиям. По сведениям Deadline, постановщик снимет для студии Sony Pictures пока безымянный ромком с прицелом на прокатный рейтинг R (18+).

Создатели фильма уже определились с главными звездами. Ведущие роли в проекте сыграют звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини и Глен Пауэлл, известный по нашумевшему авиационному блокбастеру «Топ Ган: Мэверик».

О сюжете предстоящего фильма пока сведений нет. Оригинальный сценарий написала соавтор сериала Disney+ «Классный мюзикл: Мюзикл» Илана Уолперт. В данный момент Глак занимается доработкой имеющегося материала.

Sony сейчас укрепляет свое сотрудничество со Суини, недавно снявшейся в кинокомиксе «Мадам «Паутина». Кинокомпания запустила картину в конце прошлого года, после того как выяснила рабочий график актрисы на ближайшие месяцы. Нужно было выстроить съемочное расписание таким образом, чтобы не мешать актрисе сниматься в третьем сезоне «Эйфории». Ожидается, что производство многообещающего ромкома Глака начнется уже в конце февраля.