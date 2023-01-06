Николас Холт бунтует против вампира Николаса Кейджа в первом трейлере фильма «Ренфилд»

Картина о токсичных отношениях графа Дракулы и его слуги выйдет на экраны в середине апреля.

Кинокомпания Universal опубликовала первый трейлер комедийного фильма ужасов «Ренфилд». Главные роли в картине сыграли Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости»), Николас Кейдж («Невыносимая тяжесть огромного таланта»), Аквафина («Шан-Чи и легенда десяти колец»), Шохре Агдашлу («Дом из песка и тумана») и Бен Шварц («Постановка»).

В центре сюжета — Ренфилд (Холт), верный слуга легендарного владыки тьмы в лице графа Дракулы (Кейдж). Давным-давно герой заключил сделку с древним вампиром: Дракула подарил Ренфилду сверхчеловеческие способности в обмен на то, что тот вечность будет добывать свежую пищу для своего хозяина, а также выполнять все его приказы, какими бы унизительными и ужасными они ни были. После столетий рабского труда, Ренфилд решает выяснить, может ли он выйти из токсичных отношений со своим агрессивным начальником.

Режиссер фильма — Крис МакКей, ранее работавший над такими лентами, как «Лего Фильм: Бэтмен» и «Война будущего». Сценарий картины написал Райан Ридли, один из создателей популярного анимационного шоу «Рик и Морти». Автором идеи является Роберт Киркман («Ходячие мертвецы», «Непобедимый»).

«Ренфилд» выйдет на экраны 14 апреля.