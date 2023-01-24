Тест: какой вестерн последних лет тебе посмотреть?

На дворе 2023 год, а старые добрые вестерны все еще активно штурмуют киноэкраны и собирают армию верных поклонников жанра. С 19 января в российском прокате показывают новую картину с Николасом Кейджем «Отзвуки прошлого», а в стримингах можно найти и другие свежие вестерны. Мы составили тест на случай, если трудно выбрать, с каким из этих фильмов провести вечер. Там все, как ты любишь: пыльные города с салунами, плакаты с надписью WANTED и лихие ковбои на быстроногих мустангах.